طريقة رائعة لطهي ضلوع "لحمة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاني عادة ربة المنزل من صعوبة طهي ضلوع "لحمة العيد" فيلجأ بعضهن لتخزينها فيما بعد، ربما يرجع ذلك لكبر حجمها، أو لأنها تستغرق وقتاً حتى تُطيب.

لذا يقدم لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية أفضل طريقة لطهي ضلوع أضحية العيد بخطوات بسيطة، وهي "المدخنة" فتمثل تلك الطريقة وجبة رائعة وشهية لأفراد العائلة أو تقديمها في تجمعات الأصدقاء، وفقًا لـ"chowhound وwikihow".

أولاً: تنظيف الضلوع

-اختر قطع الضلوع المناسبة للطهي على الطريقة المدخن، حيث تعتبر الضلوع القريبة من معدة الحيوان غنية بالدهون وشهية وسهلة الطهي.

-أزل غشاء العضلات السميك من ظهر الأضلاع عن طريق السلخ مستخدماً أظافرك أو سكينًا حادة، ثم شده باستخدام منشفة ورقية وسينسلخ تمامًا من أول مرة، تأكد من خلو الأضلاع من أي دهون، يمكنك فقط الاحتفاظ ببعض الدهون القليلة المفيدة أثناء عملية الطهي.

ثانياً: تحضير التبيلة

-يمكن عمل التتبيلة الجافة بعدة طرق (بالتجفيف أو بخليط التوابل، إلخ) وباستخدام أي عدد من المكونات:

ربع كوب من السكر البني

ربع كوب من البابريكا

3 ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود

3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن

ملعقتين كبيرتين من بودرة البصل

ملعقتين كبيرتين من بودرة الثوم

ملعقتين كبيرتين من بذور الكرفس

ملعقة كبيرة من الفلفل الحريف

- ضع 1-2 ملعقة كبيرة من التتبيلة الجافة على الأقل لكل نصف كجم من اللحم وغطي الأضلاع بها بالكامل قبل طاهيها.

- اترك اللحم المتبل منقوعًا في التوابل اللذيذة حتى تتآلف جميع المكونات معًا.

ثالثاً: تدخين الأضلاع

-إذا كنت تمتلك مدخنة.. سخنها إلى درجة حرارة 107 مئوية وتأكد من درجة الحرارة باستخدام ترمومتر الطهي. قد يكون قلب المدخنة أكثر حرارة، ولكن تأكد من أن يكون سطحها على درجة حرارة 107 بالضبط.

استخدم الفحم أو أنواع مختلفة من الخشب لإبقاء النار مشتعلة. يفضل بعض الناس الأنواع المختلفة من الخشب للحصول على مذاق مختلفة.

-إذا لم تمتلك مدخنة.. استخدم شواية بالغاز وسخنها لدرجة حرارة 107 مئوية مثلما ستفعل مع المدخنة. أولًا، أحضر مقلاة واملأ ثلاثة أرباعها بالماء وضعها تحت الشبكة التي ستطهي عليها الأضلاع. يساعدك هذا أثناء الطهي، كما يبقى درجة الحرارة منخفضة

بعد ذلك، اصنع كيس تدخين بلف شرائح الخشب في ورق ألومنيوم واثقبه عدة مرات باستخدام سكين لتسمح للدخان بالخروج. ضع هذا الكيس أسفل الشواية ولكن ليس أسفل الأضلاع بالضبط.

تذكر أن تنقع الخشب في الماء لمدة 30 دقيقة قبل عمل كيس التدخين. سيسمح الخشب المبلل بتسريب الدخان بشكل أفضل وأطول من الخشب الجاف.

-اختر أي نوع وعدد من الأخشاب لتدخين اللحم، سواء خشب التفاح أو الأرز أو الجوز أو القيقب أو المسكيت أو البلوط أو البقان أو غيرهم.

-قم بتدخين الأضلاع على درجة حرارة 107 مئوية لمدة 3 ساعات. يستغرق الأمر 6 ساعات عادةً لتدخين الأضلاع بالكامل، لذا إذا أردت تدخينهم بالكامل اتركهم هناك ل6 ساعات مع رش بعض السائل (عصير التفاح أو الماء) عليهم كل ساعة. خلال الساعات الثلاث الأولى عليك محاولة جعل اللحم يتشرب الدخان قبل نهاية العملية.

-أزل الأضلاع من المدخنة أو الشواية، و يتم تغطية بالكامل بصوص الباربيكيو. يمكنك استخدام صوص الباربيكيو المعلب أو يمكنك صنع صوص الباربيكيو الخاص بك. أيًا كان قرارك، غطي كل ناحية من اللحم بالصوص.

لف اللحم في ورق ألومنيوم وأضف بعض السائل. يمكنك استخدام عصير التفاح في هذه الخطوة.

حاول لف ورق الألومنيوم حول اللحم بإحكام قدر الإمكان وتركه في درجة حرارة الغرفة. تأكد من هذه الخطوة حتى لا تتسرب الرطوبة خارج ورق الألومنيوم.

اطهِ اللحم على درجة حرارة 107 درجة مئوية لمدة ساعتين تقريبًا. هذه الخطوة مطلوبة لكسر الكولاجين الموجودين في الأضلاع وجعل اللحم لذيذ وطري للغاية.

أزل ورق الألومنيوم وأضف صوص الباربيكيو (عند الحاجة) واطهِ اللحم بدون ورق الألومنيوم لمدة 30-60 دقيقة. افحص اللحم بعد 30 دقيقة، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من ذلك. تذكر أنك يمكنك طهي اللحم لمدة أطول دائمًا، ولكن حالما ينضج لا يمكنك عكس العملية). هذه العملية الأخيرة التي تتضمن وضع اللحم في الفرن ستتأكد من ترك الأضلاع لذيذة للغاية.