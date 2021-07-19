الامارات | فهد الماس: «خلك شنب 2» نقلة في حياتي

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الماس: «خلك شنب 2» نقلة في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الفنان الإماراتي فهد الماس، أن مشاركته في فيلم «خلك شنب 2»، تمثل نقلة نوعية في حياته، معرباً عن سعادته بعودة الأعمال السينمائية الإماراتية إلى دور العرض مرة أخرى.

وقال الماس لـ«الإمارات اليوم» إن الفيلم الجديد، الذي من المتوقع عرضه بعد عيد الأضحى، يتميز بأنه يجمع بين فنانين متميزين من دول مختلفة، مثل البحرين ومصر واليمن والصين وباكستان والهند وإيران وماليزيا وسورية والعراق والمغرب والجزائر والفلبين، إلى جانب ما يتضمنه من تشويق ومغامرات تدور في قالب كوميدي في شوارع وغابات ماليزيا.

وأعرب الماس عن سعادته بانضمامه إلى «خلك شنب 2»، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، والذي حقق نسب مشاهدة عالية عند عرضه في دور السينما، كما تصدر المشاهدات عند عرضه على شبكة «نتفليكس» العالمية، لافتاً إلى ما تميزت به كواليس تصوير العمل بقيادة المخرج الإماراتي هاني الشيباني، من أجواء عائلية، والدعم المتبادل بين فريق العمل كافة.

دور مركّب

وعن دوره في الفيلم؛ أشار الى أنه يقوم بدور مركّب يجمع فيه بين الشر والكوميديا، حيث يؤدي شخصية رجل أعمال يسعى لعقد صفقة كبيرة، لافتاً الى أن الفيلم يتميز بأجوائه الشبابية، وتناوله موضوعات من الواقع الذي نعيشه.

وأضاف: «رغم أن الفيلم يمثل أول تجربة سينمائية لي، إلا أن تجاربي السابقة في الوقوف على خشبة المسرح أفادتني خلال العمل ولم أشعر بصعوبة أثناء التصوير، بالإضافة إلى أن أجواء العمل والدعم الكبير الذي قدمه فريق العمل لنا جعلا التجربة ممتعة، وأتمنى أن تتكرر في المستقبل، كما أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور»، مشيراً أن تركيزه في الفترة الماضية كان على المسرح، فقدم عدداً من المسرحيات للكبار والصغار، من بينها «سنافر الغابة» و«الفانوس السحري» و«ليلى والذيب»، كما شارك في بطولة كأس الخليج بتقديم فيديو تمثيلي للمنتخب البحريني.

«كورونا» والسينما

وعن تأثير جائحة «كورونا» في الساحة الفنية، أشار الماس أن تأثيرها امتد إلى كل أنحاء العالم، سواء في تصوير أعمال جديدة أو إغلاق دور العرض وتوقف المهرجانات الفنية، وفي الإمارات جاءت في فترة كانت تشهد حراكاً نشطاً وتصويراً للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية، فأدت إلى توقف تصوير كثير من هذه الأعمال، بينما واصلت أعمال أخرى التصوير في ظل إجراءات احترازية مشددة، لافتاً الى أن سرعة استجابة دولة الإمارات للتعامل مع الجائحة، وما اتخذته من تدابير وإجراءات احترازية، أسهما في عودة الحياة بشكل تدريجي وآمن وبسرعة مقارنة بالعديد من الدول. وأعرب عن تفاؤله بعام 2022، وأن يشهد انتهاء الوباء، موضحاً أن لديه مشروعات فنية خارج الدولة من المقرر المشاركة فيها، لكنه ينتظر انتهاء الجائحة حتى يتمكن من السفر والمشاركة فيها.

نجاح كبير

فيلم «خلك شنب 2»، من إخراج هاني الشيباني، وتأليف خالد الجابري، ومساعدة المخرج عائشة القصاب، ومدير الإنتاج حبيب كعبي بوعزوز، ومن إنتاج «غبشة فيلمز». وكان الجزء الأول منه قد عرض في صيف 2019، وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض، كما تم عرضه على شبكة «نتفليكس».

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