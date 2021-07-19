الامارات | روبي تواجه أحداثاً مرعبة في «شقة 6»

شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تواجه أحداثاً مرعبة في «شقة 6» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المخرج المصري محمود كامل، عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بمسلسل «شقة 6» للنجمة روبي استعداداً لعرضه عقب إجازة عيد الأضحى على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائي في الأيام الماضية. وتدور أحداث مسلسل «شقة 6» في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

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