الامارات | رحيل بيلار بارديم.. ابنة وشقيقة وأمّ الفنانين

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل بيلار بارديم.. ابنة وشقيقة وأمّ الفنانين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت، أمس، عن عُمر يناهز 82 عاماً، الممثلة الإسبانية بيلار بارديم، والدة الممثل خافيير بارديم، وفق ما أعلن أبناؤها في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب هؤلاء في البيان: «نريد أن نعلمكم بأن أمنا ومثالنا بيلار بارديم توفيت».

وأضاف الأبناء الثلاثة، كارلوس ومونيكا وخافيير، في منشور على حساب كارلوس عبر «تويتر»: «غادرتْ بسلام من دون معاناة، ومحاطة بحب عائلتها».

وولدت بيلار بارديم في إشبيلية عام 1939، وكان والداها ممثلين أيضاً، وهي شقيقة المخرج الشهير خوان أنطونيو بارديم.

كذلك امتهن أبناؤها الثلاثة التمثيل، وتمكن أحدهم، وهو خافيير، من اكتساب شهرة عالمية، إذ حصل على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم «نو كانتري فور أولد مان» للأخوين كوين. وفي رصيد الراحلة عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، كما فازت بجائزة «غويا» لأفضل ممثلة مساعدة في إسبانيا، عن دورها في فيلم لأوغستين دياز عام 1995، وكانت بيلار بارديم أيضاً حماة الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، بينيلوبي كروز، المتزوجة من خافيير بارديم.

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