الامارات | ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري، تامر مجدي، أمس، عن آخر التطورات الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية، مؤكداً دخولها في غيبوبة.

وقال مجدي عبر حسابه على «فيس بوك»: «ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب».

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن خضوع زوجته، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لعملية جراحية، طالباً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقال العوضي، أمس، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وأضاف: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها»، من دون الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمرّ بها زوجته.

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