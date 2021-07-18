هند عبد الحليم توجه رسالة إلى ياسمين عبد العزيز: ربنا يشفيكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طالبت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، بالدعوة للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد وعكة صحية صعبة لاحقتها خلال الساعات الماضية جراء عملية استئصال ورم لمفاوي في الرحم كما أصيبت بصدمة تسممية أثناء إجراء الجراحة ما أدى إلى استئصال جزء من الأمعاء، كما تتطلب حالتها إلى دخول عملية أخرى خلال الساعات المقبلة.

ونشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة تجمعها بياسمين عبد العزيز عبر خاصية «القصص المصورة» على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت عليها: «ياسمين حبيبتي ألف سلامة عليكي أنا معرفش في ايه بالظبط، بس عرفت أن الحالة خطيرة ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمنا عليكي يارب».

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز، مع شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قبل أيام قليلة ودون عليها دعاء قائلًا: «الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين» بينما أرفق خرزة زرقاء وقلب باللون الأسود.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على الدعاء بالشفاء العاجل لصديقتهم ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لوعكة صحية، وكان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

ونشر خالد الصاوي، صورة جمعته بياسمين عبد العزيز ودون عليها: «أختى الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكى الله وعفاكى إنتى قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما».

وأضاف خالد الصاوي: «في هذه الأيام الكرام اسأل الله العلى القدير أن يتم شفاءه عليكى لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضى وبيتك وأبنائك».

وطالب الفنان أحمد العوضي الدعاء لزوجته من خلال حسابه بموقع «فيس بوك» بينما وجه رسالة لها بعد وقت قصير من إعلانه عن وعكتها الصحية ودخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بأحد