محمد اسماعيل - القاهرة - تتشابه مظاهر عيد الأضحى في أغلب الأقطار العربية، بداية من ذبح الأضاحي بعد الصلاة، والتجمعات العائلية حول مائدة الطعام والتي تشمل صنوف مختلفة من اللحوم، وبعض أطباق الأطعمة الأخرى التي تختلف من بلد لآخر، وهذه هي أشهر الأطباق العربية على مائدة عيد الأضحى.

طبق الفتة - مصر

من أشهر الأطباق المصرية في عيد الأضحى في مصر طبق الفتة الذي يحتوي على الخبز المحمص والأرز الأبيض بالإضافة إلى الصلصة الحمراء واللحم المسلوق والشوربة، كما إن الرقاق باللحم والممبار من الأطباق الأساسية أيضًا.

طبق الهريس - الإمارات

من أشهر الأطباق التي تنتشر في الخليج العربي وخاصة في الإمارات، وقد يظهر هذا الطبق في بعض المناسبات ولكنه يتواجد دائمًا على مائدة عيد الأضحى، ويحتوي على نخالة القمح التي تُطهي مع اللحم جيدًا حتى ذوبان اللحم معها لتصنع الهريس.

طبق الحميس - السعودية

من الأطباق الشهيرة في جنوب المملكة العربية السعودية في عيد الأضحى، فبعد ذبح الأضحية يقومون بفصل الشحوم واللحم والعظام إلى قطع صغيرة منفصلة، وعند طهوه يبدأون بتحميس الشحوم أولًا وإذابتها ثم وضع العظام فيها لبعض الوقت، وأخيرًا وضع اللحم وبعد أن ينضج اللحم يقومون بإضافة التوابل من فلفل أسود وملح وهيل وقرفة.

- طبق البولفاف المغربي

من الأطباق الشهيرة في المغرب على مائدة عيد الأضحى، وهي عبارة عن كبد الضأن الذي يشوى على الفحم مرة، ثم يتبل جيدًا ويلف بدهون الضأن ويشوى مرة أخرى على الفحم.

- أطباق التسقية والشاكرية - سوريا

التسقية أو الفتة السورية طبق أساسي على مائدة الفطور السورية في عيد الأضحى، أما الشاكرية فهي للغداء وهي عبارة عن لحم مطهو يضاف إليه النشا واللبن والتوابل وتطهى مرة أخرى.ماذا يأكل العرب في أول أيام عيد الأضحى؟