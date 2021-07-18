7 فوائد صحية للحم الضاني.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لحم الضأن هو نوع من اللحوم الحمراء يحتوي على نسبة عالية من الميوجلوبين، وهو بروتين غني بالحديد يوجد في عضلات الحيوانات، كما يحتوي الميوجلوبين على الهيم، وهو صبغة تعطي اللحوم لونها الأحمر.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم 7 فوائد صحية لتناول اللحم الضاني، كما جاء في موقع "nutritionadvance".

1-مصدر مهم للبروتين الكامل:

واحدة من أكبر الإيجابيات هو محتواه من البروتين، ويعد البروتين مهم للغاية لصحتنا إذ يقوي كتلة العضلات الهزيلة، ويساعد على نمو الخلايا وإصلاحها.

2- فيتامينات وأوميجا 3:

يحتوي اللحم الضاني على كميات كبيرة من الدهون الصحية، بما في ذلك أوميجا 3 ومستويات عالية من حمض الأوليك وتركيزات عالية من البروتين الحيوي وكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن؛ خاصة فيتامينات ب والزنك ومجموعة من المركبات المفيدة بما في ذلك الكرياتين والجلوتاثيون وحمض اللينوليك المترافق والكارنوزين والتوراين.

3- مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية:

اللحم الضانئ يحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي لها تأثير مضاد للالتهابات.

4-مصدر هام للحديد الهيم:

يحتوي لحم الضأن على مصدر غني من الحديد الهيم بكميات مماثلة للحوم الحمراء الأخرى مثل لحم البقر.

5-تحتوي على كمية كبيرة من الكرياتين:

يمكن أن يساعد الكرياتين في تعزيز القدرة على التحمل العضلي، والقوة، وربما كتلة العضلات.

6-مصدر للجلوتاثيون "مضادات الأكسدة الرئيسية:

يعتبر الجلوتاثيون مضاد الأكسدة الرئيسي، نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه في حماية صحتنا وأنظمة الدفاع المضادة للأكسدة الداخلية لدينا.

7-مصدر للدهون الصحية:

يوجد نوعين من الأحماض الدهنية في لحم الضأن مفيدان جدًا لنا وهما

أوميجا 3: لحم الضأن من الحيوانات التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات مثل بعض الأسماك.

حمض الأوليك: هذا الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة هي واحدة من أكثر الدهون "الصحية للقلب"، وتربط الأبحاث باستمرار حمض الأوليك بمستويات أقل من الالتهاب وعلامات صحية أفضل.