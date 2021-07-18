إطلالات اليوم: شريهان تخطف الأنظار.. ونيرمين الفقي بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_هنا الزاهد:

طلت الفنانة هنا الزاهد بفستان باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_نيرمين الفقي:

ظهرت الفنانة نيرمين الفقي بفستان باللون الأوف وايت، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

_شيريهان:

تألقت الفنانة شيريهان بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_جيهان خليل:

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستان قصير باللون السيمون، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_لقاء الخميسي:

كما طلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان باللون الأسود، كب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.