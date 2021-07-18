بالأسعار.. أبرز 10 أماكن للتنزه والاستمتاع في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستعد المواطنون للخروج والاستمتاع بالمزارات المختلفة تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، فينشغل البعض خلال تلك الفترة بالبحث عن أماكن للتنزه سواء في الحدائق أو زيارة الملاهي وأماكن الترفيه.

وفي هذا الإطار جمعنا لكم مجموعة من الأماكن الممتعة لك ولأسرتك بالأسعار وبالتفصايل عن كل مكان.

-القرية الفرعونية بالبحر الأعظم

هي عبارة عن مجموعة من المتاحف تجسد الحياة المصرية القديمة، وفي المنتصف معبد ضخم من الحجر الأبيض، وبها أيضًا نموذج لمقبرة توت عنخ أمون، وتستقبل القرية زوارها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتتضمن القرية عدة برامج للزيارة بأسعار مختلفة تبدأ من 60 جنيه للأطفال، حتى 270 جنيه.

-أدرينالين بارك في مدينة 6 أكتوبر

لمحبي المغامرة هو مكان مفتوح من الأماكن المتخصصة في توفير ألعاب حرب الألوان Paintball، والليزر، ويتم اللعب عن طريق تكوين فرق مجموعات لا تقل عن 8 أفراد، ويمكنك زيارة المكان من الساعة الثانية عشر مساءً وحتى التاسعة مساءً، وسعر الفرد يبدأ من 180 جنيه.

-حديقة الأزهر بالدراسة

من أكبر الحدائق المصرية المفتوحة للجميع وبها مساحات خضراء شاسعة للأطفال وبعض المطاعم للغداء والتنزة لتناسب جميع الأذواق مما يضفى البهجه على النفس، كما أن أسعار تذكرة الدخول في متناول الجميع، حيث أن تذكرة الدخول تبلغ 25 جنيهًا في الإجازات الرسمية بدلًا من 20.

-فاميلي بارك

موجودة في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب على طريق السويس الصحراوي، وسعر تذكرة الدخول خلال فترة العيد يبلغ 70 جنيهًا بدلًا من 60 في الأيام العادية، شاملة "دخول الحديقة، حديقة الحيوان والسفاري، بانوراما الأسلحة، ثلاث مناطق ألعاب ثابتة".

-الحديقة الدولية

تقع الحديقة الدولية فى نطاق حي مدينة نصر برسم دخول 10 جنيهات للفرد.

-حديقة الفسطاط

تضم الحديقة عددًا من المطاعم وملاهي للأطفال والكبار، وتقع في مصر القديمة، ويبلغ رسوم الدخول بين 3 إلى 5 جنيهات للفرد.

-الحديقة اليابانية

يوجد بها مجموعة كبيرة من التماثيل، ويمكن التقاط صور تذكارية مميزة بها، وتقع في حلوان، وتبلغ رسوم الدخول 10 جنيهات للفرد.

-حديقة الحيوان

موجودة في محافظة الجيزة، ويبلغ سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 5 جنيهات طوال أيام العيد.

السيرك القومي

يوجد بمنطقة العجوزة - القاهرة، ويتضمن برنامج السيرك أكثر من 14 فقرة، ويختتم بفقرة استعراض الأسود والنمور، ويقدم حفلا واحدا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في الساعة الثامنة مساءً، وأسعار التذاكر على النحو الآتي: 150- 100 - 75 - 50 جنيهًا.

-القناطر الخيرية

يعد كورنيش النيل مقصدًا رئيسيًا للمصريين في الأعياد والإجازات، وهي إحدى مدن محافظة القليوبية، وهي المنطقة التي يتفرع فيها نهر النيل لفرعيه فرع رشيد وفرع دمياط، وتستمد اسمها من قناطر بناها محمد علي باشا بالمدينة.