كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 10:49 مساءً - لطالما عرفت الزيوت الطبيعية بفوائدها الجمالية، ومن بينها زيت البابونج للعناية بالبشرة، بخاصة البشرة الدهنية؛ إذ يعمل على الحدّ من إفراز الزهم، ومنحها النضارة والإشراق. بالإضافة الى ذلك، يمتاز زيت البابونج بخصائص علاجية عدّة تجعلك لا تستغنين عنه في روتين العناية بالبشرة. اكتشفي مع "الخليج 365.نت" فوائد زيت البابونج للبشرة الدهنية:

زيت البابونج للبشرة الدهنية بخلطات طبيعية

وصفة زيت البابونج مع العسل للبشرة الدهنية

وصفة زيت البابونج لبشرة خالية من الشوائب

يتميّز زيت البابونج بالعديد من الخصائص الجمالية، فهو مثالي للحصول على بشرة خالية من العيوب والشوائب.



المكوّنات:

أربع ملاعق كبيرة من العسل العُضويّ.

1/4 حبَّة مانجو.

3-2 حبَّات من الجزر.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت البابونج الأساسيّ.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُسخَّن القليل من الماء، ثمّ يُوضَع به العسل حتى يُصبح سائلاً. يُسلَق الجزر ثمّ يُهرَس، ويُوضَع مع المانجو بعد تقشيره، وتقطيعه مع باقي المكوّنات في الخلّاط؛ ليتكوَّن معجون مُتناسق، وسَلِس. يُوضَع المعجون على الوجه والعُنق النظيفَين، ويُترَك القناع مُدَّة 10-15 دقيقة. يُغسَل الوجه بالماء البارد، والماء الدافئ بالتناوب، ثمّ يُرَشُّ بقليلٍ من الماء البارد، ويُجفَّف باستخدام منشفة نظيفة، ثمّ يُرطَّب الجلد باستخدام مُرطِّب مُناسب.

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فوائد زيت البابونج للبشرة الدهنية

فوائد زيت البابونج للبشرة الدهنية لا تعد ولا تحصى

يتميّز زيت البابونج بكونه مضاداً للالتهابات، لذلك فهو جيد للتخلّص من حب الشباب عند وضعه على الأماكن المصابة بشكل متكرّر، كما أنه يفيد في علاج الأكزيما بكل أنواعها، فله القدرة على علاج الالتهاب والاحمرار من على البشرة.

يُخلّص زيت البابونج البشرة من آثار الحبوب والندبات عند مزجه مع كمية جيدة من زيت زهرة الربيع المسائية التي تتميز بكونها مضادة للالتهابات أيضاً، ومع الحرص على الاستخدام المتكرر ستبدو النتائج واضحة.

يخفف زيت البابونج الطفح الجلدي والندب: عند مزج ما يقارب الأربع قطرات من زيت البابونج الروماني مع القليل من زيت جوز الهند، ومن ثم تدليك هذا المزيج على البشرة بشكل متكرر، فهذا المزيج ذو تأثير مهدئ لجميع أنواع تهيج البشرة، ويجب الحرص على الترطيب المستمر للمنطقة المصابة للحصول على نتائج أفضل وللحصول على بشرة مشرقة وصحية.

يعالج زيت البابونج حروق الشمس، من خلال وضع بضع قطرات منه في المغطس عند الاستحمام.

يحافظ زيت البابونج على شباب البشرة ويحميها من العيوب.

يُعالج زيت البابونج المشاكل الجمالية كالتخلص من الهالات السوداء التي تشوه منظر العينين وتلك التجاعيد التي تبقى على الوجه لتمنحه عمراً أكبر، فمن خلال الاستخدام المستمر لهذا الزيت مع التدليك الدائري للوجه سيخف التعب والهالات، كما أن خلايا البشرة ستتجدد لتمنح البشرة الجمال والشباب والانتعاش.

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زيت البابونج في سطور:

خصائص زيت البابونج

تحتوي أزهار نبات البابونج على زيت طيار نسبته 1.5% من محتوى الأزهار الجافة، ويتم استخراج هذا الزيت بطريقة التقطير، لينتج زيت البابونج على شكل سائل لزج ثقيل القوام له رائحة البابونج نفسها، ويحتوي هذا الزيت على العديد من المركبات المميزة بخصائصها المتعددة، منها مادة الفابايسابولو، ومادة البايسابول أوكاسيد A، والبايسابولول اوكاسيد B، ومادة بايسابولون اوكاسيد A، ومركبات بيتا ترانس فارنسين، ومركب الكمازولين الذي يتميز بلونه الأزرق، ومركب سباثولينول.

استُخدِم البابونج مُنذ القِدَم للعلاجات الطبِّية، وخاصَّة لعلاج القلق، كما أنَّه يُعَدُّ من النباتات الآمن استخدامها في العديد من الأمور خاصَّة عند خَلْطه مع الأعشاب الأخرى؛ فقد ظهرت له العديد من الفوائد الصحِّية، وقد تبيَّن أنَّ البابونج، والأدوية العُشبيّة الأخرى تُخفِّف من اضطرابات المَعدة، وحرقتها، والغثيان، والقيء.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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