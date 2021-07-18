5 أسباب تجعلك لا تستغنين عن المرطب الجل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 10:49 مساءً - لا يمكن أن يكتمل روتين العناية ببشرة المرأة من دون مرطب فعال، فبعد تنظيف البشرة، يحتاج وجهك الى طبقة من الترطيب تمنع جفاف البشرة، الذي يؤدي الى الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن، وتكافح ظهور حب الشباب والبثور وغيرها الكثير من المشاكل، وتترك البشرة ناعمة كالحرير. ومع توافر الكثير من أنواع المرطبات، نرصد لك في هذا المقال 5 أسباب تجعلك لا تستغنين عن مرطب الوجه الجل.

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ما هو المرطب الجل؟

المرطب الجل مفيد للبشرة في الصيف خصوصاً



يعتمد مرطب الجل على الماء، ويتميز بتركيبته خفيفة الوزن، مقارنة بالمرطبات والكريمات الأخرى. كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة، كونه لا يشتمل على أي زيوت، حيث يوفر للبشرة ترطيباً عميقاً من دون أن يترك أي آثار على البشرة.



ماذا يقول الاختصاصيون

المرطب الجل خال من الزيوت



يقول الاختصاصيون أن المرطب الجل يناسب جميع أنواع البشرة، وبشكل خاص البشرة الدهنية والمختلطة، وهو مفيد للغاية للبشرة خلال فصل الصيف، بسبب تأثيره البارد والمهدئ والمنعش للبشرة. كما يجعل البشرة أقل عرضة لحب الشباب، إضافة الى أن امتصاصه سهل ويعد أساساً جيداً للمكياج، ولا يسبب أي أثار جانبية للبشرة الحساسة.



5 أسباب رئيسية تجعلك تستخدمين المرطب الجل



1- تركيبته الخفيفة غير الدهنية

المرطب الجل خفيف على البشرة



تشكو نساء كثيرات من أن بشرتهن تصبح دهنية بعد استخدام كريم الترطيب، خصوصاً في الأجواء الحارة والرطبة، ذلك لأن الكثير من المرطبات تعتمد في تركيبتها على الزيت وتترك وراءها طبقة دهنية على البشرة. إلا أن الحال ليس كذلك مع المرطب الجل، كونه يعتمد على الماء، وتركيبته خفيفة ولا تترك أي دهون على الوجه.

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2- يحافظ على نعومة وترطيب البشرة

يدوم المرطب الجل على البشرة طويلاً



يعد استخدام المرطب الجل أمراً ضرورياً لمنع جفاف البشرة، نظراً الى تركيبته المائية المرطبة للبشرة، مما يحافظ على بشرتك ناعمة ورطبة لفترة طويلة.



3- يجعل البشرة أكثر امتلاءً



يجعل المرطب الجل بشرتك تبدو أكثر شباباً ونعومة وأصغر سناً، فمع استخدامه المنتظم، ستلاحظين أن وجهك أصبح أكثر امتلاء، وأن بشرتك مشدودة.



4- يناسب جميع أنواع البشرة



لا تقلقي إطلاقاً من المرطب الجل، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة، سواء كانت دهنية أو حساسة أو مختلطة... فهو يشتمل على خصائص تساهم في تهدئة البشرة ومنحها انتعاشاً وحيوية، من دون أن يكون له أي آثار جانبية على البشرة.



5- يدوم لساعات طويلة

يحافظ المرطب الجل على ترطيب البشرة لوقت طويل

تحتاج جميع النساء الى مرطب للوجه يدوم مفعوله طوال النهار، فالمرطبات والكريمات العادية عادة ما تكون تركيبتها دهنية فتزول سريعاً عن البشرة لتتركها جافة بعد ساعات قليلة. إلا أن المرطب الجل يلتصق ببشرتك طوال اليوم، ليحافظ على بشرتك ناعمة وندية لوقت طويل.

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