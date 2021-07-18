أصبح شابا.. الطفل سولي يفاجئ الجمهور بتغير ملامحه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مجموعة من الصور للفنان الشاب «سولي» بعد أن تغيرت ملامحه، وأصبح شابًا قبل المشاركة في فيلم «معالي ماما» مع بشرى، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري وغيرهم من النجوم.

وفوجئ رواد السوشيال ميديا بظهور «سولي» بعد أن اعتاد الجمهور على ظهوره طفلًا، وقد تغير مظهره بعد انقضاء مرحلة الطفولة وبداية مرحلة الشباب.

وبدأ الممثل الشاب مسيرته الفنية في سن مبكرة وشارك في العديد من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينهم فيلم «الآنسة مامي» مع ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد.

وحرصت أسرة فيلم «معالي ماما» خلال الأيام الماضية على الاحتفال بانطلاق تصوير مشاهد الفيلم ويلعب بطولته الفنانة بشرى، ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

واحتفل صناع فيلم «معالي ماما» ببداية تصويره من خلال تقطيع «تورتة» تزينت بصورة الفنانة بشرى ومحمود الليثي وأخذت الحلوى شكل السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية.

وحضر اليوم عدد من الأبطال، منهم بشرى ومحمود الليثي وسامي مغاوري، والمخرج أحمد نور، وقاموا بتقطيع التورتة احتفالًا ببدء التصوير.

ومن جانبه أكد مخرج العمل أحمد نور، في تصريحات صحفية أنه يراهن على فيلم «معالي ماما» والوجوه الصاعدة به حيث كان حريصًا على انضمامهم للمشاركة لما يتمتعون به من قدرة تمثيلية كبيرة، مؤكدًا أنهم سيكونون بمثابة مفاجأة للجمهور.

وحول إمكانية الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم خلال شهر أغسطس المقبل، قال المخرج أحمد نور، إن صناع العمل يكثفون مجهودهم بزيادة أوقات التصوير في ظل حماس المشاركين بالفيلم وحرصهم على الالتزام بالمواعيد تمهيدًا للانتهاء من جميع مراحل الفيلم المتعلقة بالمكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية، سعيًا لطرحه بدور العرض السينمائي.