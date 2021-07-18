لو عايزة تفصلي.. أشهر أماكن بيع قماش فساتين الزفاف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عيد الأضحى المبارك، والذي فيه تكثر إقامة الأفراح استغلال لتلك المناسبة السعيدة، إلا أن الارتفاع المبالغ فيه لبعض فساتين الأفراح، يدفع البعض إلى تفصيل تلك الفساتين توفيرًا للنفقات.

يستعرض «هُن» في التقرير التالي أشهر أماكن متخصصة في بيع قماش فساتين حفل الزفاف، كما ذكرتها هويدا طارق، مصممة أزياء.

مناطق متخصصة في بيع قماش فساتين الزفاف

وكالة البلح

تعد من أقدم وأشهر الأماكن لبيع الأقمشة في مصر، ولكن يفضل الحرص على الشراء في الصباح الباكر لتجنب الزحام وبدء اليوم من أوله، ويفضل الابتعاد عن أيام الإجازات، وتخصيص يوم بأكمله للشراء.

شارع 26 يوليو.

منطقة الأزهر.

حي التربيعة.

شارع حسنين هيكل الموازي لشارع عباس العقاد.

شارع النصر بالمعادي الجديدة.

شارع أحمد زكي بمنطقة دار السلام.

أنواع الأقمشة المتوفرة في مصر

هناك ثلاث أنواع قماش، الطبيعي، والصناعي، والقماش المخلوط

يعد القماش الحرير من أفخم أنواع الأقمشة لذلك يرتفع سعره، وهناك نوع آخر من الأقمشة وهو الصوف ويساعد على امتصاص العرق كما يوجد القماش الستان ويتميز بلمعانه، وأخيرا القماش الدانتيل فيتميز باختلاف ألوانه.

نصائح عند شراء قماش فساتين الزفاف

ونصحت «هويدا»، بضرورة اختيار المحل الأنسب عند الذهاب لشراء قماش، فهناك أنواع القماش السواريه أو الشيفون يفضل لها اختيار المحلات الكبيرة، أما عند اختيار قماش عادي كتان أو قطن فيمكن اختيار المحلات البسيطة.

كما يجب اختبار القماش جيدا قبل الشراء، عن طريق إمساك القماش واختباره نوعه ناعم أو خشن، كما يفضل شراء نصف متر زيادة عن الكمية حيث يمكن الاستعانة بها.