جمهور ياسمين عبد العزيز في آخر ظهور لها على إنستجرام: هتجيبي نونو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية صعبة، نتيجة إجرائها عملية استئصال ورم لمفاوي لكن خطأ طبيًا بالعملية حدث لها «صدمة تسممية» واستئصال جزء من الأمعاء، وما زالت الفنانة في العناية المركزة لنقل الدم وتحتاج لعملية جراحية خلال ساعات قادمة.

منذ انتشار خبر أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكثف جمهورها وزملاؤها الدعاء لها، إذ تتمتع بشعبية كبيرة، كما أنها اعتادت مشاركة متابعيها عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» سواء صور بمفردها أو ظهورها مع زوجها الفنان أحمد العوضي في لحظات رومانسية.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، وهي تتأرجح على «الأرجوحة» ومرتدية ملابس سوداء، لكن جاءت تعليقات كثيرة من متابعيها زاعمين بـ«حملها» دون رد من الفنانة.

وكانت التعليقات التي تلقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز: «القمر شكله هيجيب نونو، مبروك الحمل، شكلك حامل، أنتي حامل؟، مبروك البيبي»، في حين أن الفنانة لم ترد على أي من التعليقات.

حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

كانت مصادر طبية مطلعة علقت على حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذكرت أنها لم تدخل في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم، وأن الحالة تطورت حتى حدث استئصال للأمعاء، واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازم قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي.

وأوضح المصدر الطبي أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعاني من «صدمة تسممية» ولم تصل لتسمم كامل، على إثر العملية الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء، مشيرة إلى أنها ستدخل عملية أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.

وقالت المصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقيمة حاليا بغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث «صدمة تسممية»، بحسب تعبير المصدر الطبي.