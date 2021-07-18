ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد والدتها: ربنا يديكي الصحة ويخليكي «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة ريهام حجاج، والدتها بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، إذ نشرت صورتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «ريهام» صورة والدتها بالحجاب معلقة عليها: «كل سنة وأنتي طيبة يا مامي يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر وكل عيد ميلاد وانتي منورة حياتنا بحبك قوي».

لقاء ريهام حجاج

وكانت الفنانة ريهام حجاج حلت ضيفة على الإعلامية بوسي شلبي، في أول ظهور برامجي لها على الفضائيات بعد غياب 6 سنوات.

وكشفت النجمة ريهام حجاج خلال اللقاء، عن العديد من الأسرار والكواليس، ورحلة زواجها، ومحاولة ابتزازها، والحروب التي تعرضت لها، وسر رفضها الظهور على الفضائيات، وأكدت أن الطلاق بين أي اثنين ليس شرطًا أن يكون أحدهما سيئًا، وأسرار كثيرة كشفت عنها لأول مرة من داخل صندوق أسرارها، والحلقة تم تصويرها نهاية موسم رمضان الماضي.

آخر ظهور للفنانة ريهام حجاج

كان آخر ظهور للنجمة ريهام حجاج على الشاشة، مسلسل «وكل ما نفترق»، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى وطارق عبد العزيز.

ولاقت وقتها في إحدى اللقطات هجوما شديدا، بسبب تداول صورة لها وهي متنكرة في زي رجل صعيدي، في المسلسل وظهورها بـ«قُصّة».

وكتبت ريهام حجاج، وقتها، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقُصة!! بتخترعوا ليه؟ يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاي هعمل دور راجل والشخصية اسمها زينب».