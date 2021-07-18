طريقة عمل البفتيك.. يمكنك تحضيره بأكثر من وصفة مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البفتيك تعد من الأكلات السريعة التي ترتبط أيضًا بموسم عيد الأضحى المبارك، ويمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة، كما أنها تتمتع بمذاق لذيذ وشهي وقيمة غذائية عالية، وإذ كنت من غير راغبي تناول اللحمة يمكنك تحضير البفتيك بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل البفتيك من الشيف نجلاء الشرشابي

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل البفتيك، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير البفتيك

لحم بفتيك

بصل

ثوم

خل

ملح

فلفل أسود

بيض

بقسماط

دقيق

طريقة عمل البفتيك

تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود والخل والثوم والبصل وإتركيها بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل

قلبي اللحمة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط

اقلي البفتيك في الزيت وقلبيه حتى تمام النضج ثم قدميه

طاجن رول البفتيك

مقادير عمل طاجن رول البفتيك

بفتيك

بطاطس

بصل

جزر

كوسة

فلفل ألوان

طماطم

زيت زيتون

ثوم

ملح- فلفل

طريقة عمل طاجن رول البفتيك

في طاسة على النار ضعي الزيت والثوم والبصل والزعتر

ابشري البطاطس والجزر والكوسا واضيفيهم إلى الطاسة

افردي اللحم باستخدام المطرقة حتى يصبح لديكي شرائح قابلة للحشو واللف

ضعي الحشو ولفيها جيدا

ادهني طاجن الفرن بقليل من الزيت ضعي البطاطس والجزر والكوسا بعد تقطيعها شرائح

ثم ضعي لفائف اللحم

أضيفي اليها بشر طماطم وادخليه فرن ساخن

قدميه دافيء

البفتيك الكداب

مقادير عمل البفتيك الكداب فرن

نصف كيلو لحمة مفرومة قليلة الدسم

ملعقة كبيرة بوردة بصل

ملح

فلفل أسود

رشة بابريكا

بقسماط حسب الاحتياج

طبقة البانيه

2 بيضة

زيت حسب الاحتياج

بقسماط حسب الاحتياج

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بوردة بصل

ملعقة كبيرة بابريكا

طريقة عمل البفتيك الكداب فرن

تخلط اللحمة المفرومة مع بودرة البصل والبابريكل وملح وفلفل أسود وبقسماط

تفرد قطع من خليط اللحمة المفرومة بين كيسين نايلون لتصبح مثل البفتيك

تقلب في خليط البيض مع الملح والفلفل الأسود

توضع في البقسماط بعد خلطه مع البابريكا وبودرة البصل وملح وفلفل والقليل من الزيت

توضع في صينية بها ورقة زبدة وتدخل الفرن حتى النضج ثم يقدم البفتيك

رول البفتيك مع الجزر والبصل المكرمل

مقادير رول البفتيك مع الجزر والبصل المكرمل

كيلو بفتيك

جزر

بصل

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة زبدة

ملعقة صغيرة سكر

ملح

فلفل أسود

الصوص

بطاطس بيوريه للتقديم

ملعقة كبيرة زبدة

نصف مكعب مرقة

كريمة لباني

ملعقة كبيرة ورشستر شاير صوص أو صلصه صويا

كوب ماء

طريقة عمل رول البفتيك مع الجزر والبصل المكرمل

في طاسة على النار يوضع زيت الزيتون والزبدة ثم يوضع الجزر والبصل ويترك على النار ليتكرمل

يضاف السكر ثم تحشى شرائح البقتيك بالخليط مع رشة ملح وفلفل وتلف وتغلق بخلة أسنان

في نفس الطاسة تشوح لفائف اللحم في الزبدة وتوضع في طاجن وتدخل فرن لتكمل نضجها ثم تقدم مع الصوص والبطاطس البيوريه

الصوص

في نفس الطاسة يوضع الدقيق مع الزبدة ثم المرقة ويضاف الماء وقليل من الكريمة وورشستر شاير صوص.