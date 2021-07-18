صدمة وبكاء قبل البطولة.. من هي بسنت حميدة المهددة بالغياب عن أولمبياد طوكيو 2020؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى في نوبة بكاء حيث تواجه صدمة كبيرة بعد تعرضها للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية قبل أيام قليلة من مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية 2020، التي تقام في طوكيو بداية من 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وشاركت اللاعبة جمهورها ومتابعيها فيديو ظهرت خلاله وهي تبكي بحرقة وتعلن أنها أصيبت بمزق في العضلة الخلفية خلال خوضها آخر تدريب مؤكدة أنها لا تستطيع أن تتمالك أعصابها في هذه اللحظات.

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وأشارت بسنت حميدة خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنها لم تستوعب ما حدث لها، ولكنها ستظل مؤمنة بقضاء الله رغم أنه اختبار شديد، لأنها تتمنى المشاركة في البطولة، بعد التعب الشديد الذي عانته من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، لكنها حاليًا لا تعلم هتل تحتاج الإصابة إلى فترة من أسبوعين الى 3 أسابيع للتأهيل، أم أقل من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد «هن» معلومات عن اللاعبة بسنت حميدة المهددة بعدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، كالتالي:

ـ اسمها الكامل بسنت محمد عوض عبد السلام حميدة.

ـ من مواليد 28 سبتمبر 1996 وتبلغ من العمر 25 سنة عامًا.

ـ تلعب في صفوف نادي المؤسسة العسكرية لألعاب القوى.

ـ كانت بداية مسيرة بسنت حميدة عام 2012 حيث شاركت في البطولة العربية للناشئات في الأردن.

ـ حققت اللاعبة الميدالية الذهبية في سباق 200 متر كما حصلت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر.

ـ في عام 2013 خاضت بسنت حميدة بطولة الشباب العربي التي أقيمت في مصر.

ـ حصدت اللاعبة في البطولة التي نظمتها مصر عام 2013 على ميداليتين فضيتين في سباق 200 متر وسباق التتابع.