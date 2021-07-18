احذر المخاطر.. لماذا لا يجب عليك الاستحمام بعد الأكل مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يوجد شيء يضاهي الاستحمام المنعش، في الصباح، تشعر بالاستيقاظ المفعم بالحيوية، في المساء، فترة استرخاء مريحة، إنه نشاط مثالي لإزالة التعب بعد الذهاب إلى الشاطئ أو ممارسة الرياضة.

مع كل فوائده، قد يبدو أنه لا يوجد وقت سيئ للاستحمام، ولكن إذا كنت معتادًا على الاستحمام مباشرة بعد الإفطار أو العشاء، يقول الخبراء إن الوقت قد حان لإعادة جدولة عادات الاستحمام الخاصة بك وتغيير هذا الأمر، وفقا لما ذكره موقع thelist .

إن الاستحمام بالماء الدافئ يخلق ما يُعرف بالتفاعل الحراري - وهي طريقة رائعة للقول أن درجة حرارة جسمك ترتفع قليلاً، يساعدك هذا على الشعور بالاسترخاء كما أنه ينشغل بالغدد العرقية في إزالة السموم (التي يغسلها الماء والصابون بعد ذلك).

لكن تناول الطعام قبل الاستحمام يرفع أيضًا درجة حرارتك الداخلية حيث يتم تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي، حيث يقول الخبراء إن تناول الطعام والاستحمام في غضون 20 دقيقة من بعضهما البعض قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة من نوع ما، مما يجعل من الصعب على جسمك الهضم بكفاءة، النتيجة: ستشعر بانتفاخ وتقلصات وخمول.

قد يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا بعد وجبة ثقيلة جدًا أو مليئة بالكربوهيدرات والدهون، لذلك قد لا تواجه مشكلة إذا كنت تستحم بعد تناول طبق فاكهة على الإفطار بدلاً من البيض على سبيل المثال، أو اختر حمامًا باردًا، والذي لا يرفع درجة الحرارة الأساسية وقد يساعدك في الواقع على حرق الدهون.

هناك طرق أخرى لجعل الاستحمام أكثر فعالية

من الناحية المثالية، يجب أن تكون في الحمام لمدة تتراوح بين خمس إلى 10 دقائق إذا كنت تقوم فقط بفرك الجسم، أو لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة إذا كنت تغسل شعرك.

لكن البقاء فترة أطول من ذلك، يعني أنك تخاطر بإزالة حاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتك، مما قد يعرضك لخطر تشقق الجلد، والعيوب، والشعر الناشئ، وغيرها من المشاكل، من المهم متابعة الاستحمام باستخدام مرطب جيد للجسم والوجه لإغلاق الزيوت التي تحافظ على صحة بشرتك.

يمكن أن يزيد الاستحمام بمياه ساخنة جدًا من الضرر، لذا اذهب للاستحمام الدافئ أو البارد بدلاً من ذلك، (تشعر بالاستحمام البارد بشكل أفضل في يوم حار).

إذا كنت تميل إلى أن تفرط في استخدام الصابون أو غسول الجسم أثناء الاستحمام، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في عاداتك، أوضح أطباء الأمراض الجلدية أن استخدام الكثير من الصابون يمكن أن يؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة مثل الأكزيما والصدفية والوردية.

في الواقع، قد تحتاج فقط إلى استخدام الصابون على مناطق معينة - مثل القدمين والإبطين والأربية - وشطف الباقي ببساطة.

بالنسبة للسيدات، لا تغسلي وجهك أكثر من مرة أو مرتين في اليوم، وإذا كانت بشرتك حساسة، حاولي تخطي المنظف، قالت إحدى النساء إن مشكلة حب الشباب التي تعاني منها اختفت عندما بدأت في استخدام قطعة قماش مبللة على وجهها.