"دا عيد لحمة".. 5 مواليد أبراج "مش هتوزع عيدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - "دا عيد لحمة مش عيد عيدية".. تتكرر تلك الجملة تزامنًا مع عيد الأضحى من كل عام، إذ يحاول البعض الهروب من تقديم العيدية للأطفال والأبناء وكذلك الزوجة، لكن ماذا تخبرنا الأبراج في هذا الأمر؟

عبير فؤاد خبيرة الأبراج تحدثنًا عن مواليد الأبراج الأكثر بخلًا والتي من المتوقع أن يحجبوا العيدية:

برج السرطان:

يتربع رجل برج السرطان على رأس القائمة، ولأنه لا ينفق أمولًا في أشياء لا فائدة منها، فلا تجده يقدم عيدية، أو حتى هدايا عيد ميلادك، ويتظاهر بالنسيان، لكنّ السبب الرئيسي، هو الحرص المادي.

برج الثور:

لديه نوع من الهواجس والخوف من المستقبل، لذلك تجده حريصًا على الأموال، إذ يدر أمولًا كثيرة لصرفها في أمور قد تعود له بفوائد مادية، كالدخول في مشاريع كبيرة، لذا قد يُقدم عيدية بقيمة مادية قليلة.

برج العذراء:

على الرغم من كرمه وإنفاقه أمولًا باهظة على نفسه وأبنائه إلا أنه يوزع عيدية على أطفاله ووالدته ويتجاهل زوجته، لذا من الأفضل طلب العيدية منه بشكل مباشر وصريح.

برج الميزان:

متوازن ماليًا، لكنه ليس في درجة السرطان أو العذراء، يدخر الأموال لأجل هدف ما يريد تحقيقه، غير أنه يقدم أفخم الهدايا إذا كان عائده المادي جيد، أما في أوقات التعثر المادي لا يكذب عليكِ ويتحدث معكي بصراحة عن الظروف المالية التي يمر بها، وعندها يمكن أن تستقبلي وردة برائحة عطرة.

برج الجوزاء:

سيحاول إرضاء زوجته بتقديم عيدية وهدية متواضعة ليتجنب النزاع، فهو يتظاهر بمعرفة الذوق العام، وربما أيضًا يجلب اللحوم بدلًا من الأموال أو الهدايا.