تعرف على الأطعمة الغنية بالنحاس وأهميتها في النظام الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يلعب النحاس دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم، حيث يساعد في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز إنتاج الطاقة في الجسم، بالإضافة إلى تكوين خلايا الدم الحمراء.

لذا نذكر لكم في التقرير التالي، أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس، والتي يجب تضمينها في النظام الغذائي، للاستفادة من أكبر قدر من الفوائد الصحية للجسم، وفق ما أوضح موقع "stylecraze".

- المحار

يحتوي المحار المطبوخ على كميات وفيرة من النحاس، كما أنه أيضًا مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- الشوكولاتة الداكنة

مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف، والنحاس، لذا استهلاكها يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والتقليل من مستويات الكوليسترول، ومع ذلك، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بالسعرات الحرارية ويجب تناولها باعتدال.

- الفاصوليا

الفاصوليا هي مصدر ممتاز آخر للنحاس، لذا من الأفضل تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحتك.

- البطاطس

تحتوي ثمرة من البطاطس متوسطة الحجم على حوالي 0.34 مجم من النحاس، ومع ذلك، يجب طهي البطاطس مع قشرتها، نظرا لأنها تحتوي على معظم النحاس.

- الخضروات الورقية

مثل الكرنب النيئ والسلق والسبانخ غنية بالنحاس، حيث يحتوي طبق واحد من السبانخ على أكثر من 0.03 مجم من النحاس (25)، كما أن السبانخ غنية بالألياف، وحمض الفوليك وفيتامين K، والزنك، والحديد.

ما هي فوائد النحاس؟

- يعزز صحة الدماغ:

تحتوي الدماغ على أعلى مستويات النحاس في جسمك، وبالتالي يمكن أن تؤثر اختلالات النحاس على وظائف المخ، حيث قد يؤدي نقص النحاس أثناء النمو إلى عدم اكتمال نمو المخ والأعصاب، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- تقليل الإصابة بفقر الدم:

- يلعب النحاس دورًا مهمًا في إنتاج ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP) (32)، كما يساعد في تقليل الإصابة بفقر الدم الذي قد يؤثر بطريقة أخرى على مستويات الطاقة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن نقص أو زيادة النحاس قد يؤدي إلى فقر الدم.

- تقوية الجهاز المناعي:

- يعتبر النحاس والزنك من المعادن النادرة الأساسية لتقوية جهاز المناعة، جيث قد تؤدي الكميات المنخفضة من هذه المعادن إلى زيادة تعرض الجسم للعدوى البكتيرية، كما يقلل نقص النحاس من إنتاج الخلايا المناعية ، مثل البلاعم والعدلات التي تساعد في محاربة العديد من الالتهابات في الجسم.

- يدعم التمثيل الغذائي:

يساعد النحاس في تكسير الخلايا الدهنية، وهذا الانهيار ضروري للحفاظ على وزن الجسم، كما أن خلايا الجسم تحتاج إلى النحاس من أجل تنشيط الأيض.

- يعزز صحة الجلد:

يحمي النحاس الخلايا من أضرار الجذور الحرة ويحسن صحة الجلد، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والبقع المرتبطة بالعمر، وتعزيز التئام الجروح، وإنتاج الكولاجين في الجسم.

- الحفاظ على صحة البصر:

قد يقلل تناول النحاس مع الزنك، من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.