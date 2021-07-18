للرجل.. أحذية بتصاميم فاخرة من عروض صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 07:48 مساءً - يعتبر تنسيق موديلات الأحذية من الأمور المهمة لدى الكثير من الرجال والسيدات، فهي تضفي على إطلالاتهم المزيد من الأناقة والفخامة، ولا تكتمل هذه الإطلالات إلا باختيارها بشكل مناسب.

مع بداية كل موسم، تسعى ماركات الأحذية الرجالية إلى تقديم تشكيلة متميّزة ومتنوّعة، تناسب مختلف الأوقات والأذواق من عروض صيف 2021.

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بريوني Brioni

موديلات لا حصر لها

إذا كان الرجل يبحث عن حذاء أنيق بين موديلات الأحذية الرجالية لصيف 2021، يمكنه الاستعانة بحذاء بين اللونين الأبيض والبيج الفاتح، وبتصميم أربطة أمامية باللون الأبيض، ويمكن تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال، أما إذا كان يبحث عن حذاء أنيق يناسب أجواء الحفلات والسهرات المسائية؛ فيمكنه الاستعانة بموديل بين اللونين البني والأسود، وأربطة أمامية باللون الأسود، وبتصميم دائري من الأمام، ويتناسب بشكل كبير مع الإطلالات الرسمية.

كريستيان ديور Christian Dior

ولإطلالة أكثر أناقة، يمكنه الاستعانة بموديل مصنوع من الجلد الأسود الأنيق والمدبّب من الأمام؛ إذ يمكن ارتداؤه في مختلف المناسبات والأوقات، كاجتماعات العمل الرسمية والسهرات المسائية.

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واي بروجكت Y.Project

إذا كان يرغب الرجل في إطلالة متميّزة، يمكنه الاستعانة بموديل مصنوع من الجلد باللون الأسود، ومزيّن من الجانبين بحلقة دائرية من اللون الفضي، تمنح الإطلالة ككل أناقة وفخامة.

أما إذا كان يبحث عن إطلالة كاجوال أو رياضية؛ يمكنه الاستعانة بموديل من أحذية نايك، الشهيرة في الأحذية الرياضة ومستلزمات الرياضة في العالم، ويعتبر هذا الموديل مصنوعاً من الجلد والكتّان الأبيض، وبه أربطة أمامية من الأمام، ويدخل في تصميمه اللون الأسود بشكل أنيق، كما يمكن ارتداؤه في أوقات متعدّدة، ولا يقتصر على ممارسة الرياضة فقط.

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كازابلانكا Casablanca

إطلالة راقية

إذا كان الرجل مدعواً إلى حفل زفاف، خطوبة أو سهرة مسائية، ويبحث عن إطلالة راقية، يمكنه الاستعانة بموديل من الحذاء الرسمي.

ويمكن تنسيقه مع بدلة كلاسيكية رسمية باللون الأسود أو الرمادي؛ إذ يضفي على إطلالة الرجل قدراً من الجمال والأناقة.

ديسيكوارد 2 Dsquered 2

إن اختيار موديل الحذاء المناسب من الأمور الأساسية التي يجب ألا يتم إغفالها، فيجب الحرص على أن يناسب الإطلالة ككل، حتى يبدو الرجل بشكل أنيق وجذاب، فموديل الحذاء الذي يناسب الإطلالة الرسمية يختلف عن الآخر الذي يناسب الإطلالة الكاجوال، لذا يجب انتقاء الموديل الذي يضفي على الإطلالة قدراً من الفخامة والرقي.

لإطلالة رسمية كلاسيكية، لا بدّ من الاستعانة بموديل أنيق، لحذاء أسود من الجلد، وبمقدمة مدببة قليلاً، بأربطة أمامية رفيعة، وبكعب بارز، ويمكن تنسيقه مع بدلة رسمية باللون الأسود الخاصة بحفل زفاف، أو بإحدى السهرات والمناسبات الكبيرة.

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ن.هوليوود N.Hoolywood

إذا كان الرجل يبحث عن موديل أنيق بين موديلات الأحذية الرسمية، يمكنه الاستعانة بموديل حذاء من الجلد الأسود اللامع، والرمادي الغامق في مقدمة الحذاء والجانبين، ويتمتّع هذا الحذاء بأربطة أمامية رفيعة باللون الأسود، ويمكن تنسيقه مع بدلة باللون الأسود أو الرمادي، يضفي على إطلالة الرجل أناقة وفخامة.

سانتوني Santoni

لإطلالة رسمية أكثر جاذبية، يمكن الاستعانة بحذاء هافان من الجلد والشامواه، ويتمتّع بأربطة أمامية رفيعة من نفس اللون.

ويمكن تنسيق هذا الموديل من الحذاء مع مختلف المناسبات والسهرات الكبيرة، فهو من الألوان التي تناسب معظم ألوان البدلات الرسمية، ولعشّاق اللون البني، يمكن الاستعانة بحذاء بنّي لامع، ويتداخل به جلد الثعبان، وبكعب بارز باللون الأسود، ويتمتّع هذا الحذاء بأربطة أمامية رفيعة باللون البني، ويمكن تنسيقه مع بدلات رسمية باللون البني أو البيج.

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