احذر تناول هذه القطعة من الخروف: فيها دود «تؤذي الإنسان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أقل من 48 ساعة فقط، تفصلنا عن استقبال اليوم الأول لعيد الأضحى المُبارك، الذي ينتظره جموع المسلمين حول العالم، للاستمتاع بمظاهر العيد وطقوسه المختلفة التي يأتي على رأسها ذبح الأضاحي، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين لمشاركتهم فرحة تلك الأيام.

وقبل قدوم العيد بفترات طويلة، يبدأ الكثير باختيار المواشي المناسبة لذبحها كأضحية، وفقًا لحجمها وسنها وحالتها الصحية، وعلى الرغم من انتظار العديد للحوم الأُضحية بكل أجزائها المختلفة، إلا أن هناك منطقة في جسم الأضحية، يحذر الجزارون من تناوله بسبب فساده وتسببه لمشكلات صحية كبيرة.

احذر تناول هذه القطعة من الخروف

وحذر العديد من الجزارين خلال حديثهم لـ «هُن»، من تناول لحم رأس الخروف، كبير السن، لأنها تحتوي على «دود».

وقالت «هويدا أم أحمد»، جزارة بأحد محلات منطقة إمبابة، إنه من الأفضل الابتعاد تمامًا عن تناول لحم رأس الكباش «الخروف كبير السن»، لأنها تحتوي على ديدان قد تؤذي الإنسان.

واتفقت معها في الرأي، هدير عبدالمنعم، جزارة بالشرقية، مؤكدة إنه يجب معرفة سن الخروف وحالته الصحية قبل شرائه، قائلة: «حتى لو خروف صغير مش كبش بس، لكن مريض ممكن راسه تبقى فيها دود»، متابعة: «لازم راسه كلها تترمي».

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور أحمد رمضان، طبيب وجراح بيطري، من تناول تلك القطعة التي تحتوي على الدود بالفعل، مؤكدًا إن دخولها جسم الإنسان تسبب أمراض كبيرة تصل للوفاة.

وأشار الدكتور أحمد رمضان لـ «هن» إلى وجود ثلاثة أنواع من الديدان التي يمكن أن تتواجد في اللحوم، منها الديدان التي تهاجم الجهاز الهضمي، وتسبب القيئ والإسهال والسخونية.

بينما توجد ديدان تؤثر على الدورة الدموية لتهاجم الرئة والمخ

وحذر الطبيب البيطري من أشد أنواع الديدان التي تفرز سموم تؤدي للوفاة.

طبيب بيطري: رأس الخروف فيها ديدان فعلا

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، أن رأس الخروف بالفعل بها ديدان، موضحة أن الأمر لا يتعلق بسنه أو حالته المرضية فقط.

وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، إن السبب في وجود كمية كبيرة من الديدان في رأس الخروف، هو وضع فقس أنواع الذباب، البيض الخاص به في مقدمة أنف الخروف، أو على الجروح الموجودة برأسه: «البيض ده للأسف بيتسلسل ويصل للرأس وهناك بيكون ديدان كتيرة جدا».

ونصحت الدكتورة شيرين علي زكي، ربات المنازل بضرورة التخلص من هذه الرأس تماما.

طريقة تنظيف رأس الخروف السليمة

وهناك عدة طرق لتنظيف رأس الخروف السليمة بشكل جيد، ومنها:

- وضع الرأس كما هي في إناء مياه مغلية، ثم نتف ما بها من شعر باليد، ليتم التخلص منه، مع استعمال السكين وتحريكها.

- يمكنك أيضًا القيام بوضع الرأس في إناء على النار وتؤثر درجة غليان الماء على نار عالية، في سهولة التخلص من الشعر، حيث يسخن الجلد بشدة مما يسهل فركه ونزع ما بها.

- يجب تكرار الخطوة السابقة للتأكد من نظافة الرأس وخلوها من الشعر قبل الطهي.

- أحيانا يقوم الجزار بسلخ الجلد تمامًا عن الرأس ليسهل تحضيرها، لكن على الأغلب سيكون عليكِ القيام بهذه المهمة إن لم يفعلها الجزار.

طريقة تقطيع رأس الخروف

- بعد التخلص من شعر الرأس وإزالته تأكدي من نظافتها، ويتم فركها باستخدام الملح أكثر من مرة، وبعدها اغسليها بالماء.

- ثبتي رأس الخروف على مسطح جاف واستخدمي سكينا كبيرا أو ساطور، حيث يتم المسك باليد من الفك في المنطقة الخالية من الأسنان ثم تكسر بالساطور من منتصف الرأس تماما حتى ينزع المخ وتقطع الرأس بسهولة.

- قومي بشق الرأس لنصفين باستخدام السكين أو الساطور، وانزعي المخ وضعيه في طبق منفصل، حتى يكون جاهزا للطهي بمفرده.

- قومي بنزع الغضاريف الموجودة في الأنف ويتم التخلص منها، لأنها لا تؤكل عادة، وهي عبارة عن قطع وردية اللون وصلبة قليلًا بملمس القراقيش.

- قومي بشطف رأس الذبيحة مجددًا وتطهى بأي طريقة حسب الرغبة.