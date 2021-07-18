بأسعار خيالية.. أفضل الوجهات للاستمتاع بشهر العسل داخل وخارج مصر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة تأهب خاصة تعيش خلالها العديد من الفتيات في الفترة التي تسبق زفافهن، إذ تبحث العروس عن كل ما هو جديد وحصري داخل منزلها وعش زواجها، فضلا عن الكثير من الأماكن حول العالم التي يمكن الاستمتاع بقضاء فترة شهر العسل بها.

فإذا كنتِ على موعد قريب من زفافك، وتبحثين عن مكان جيد لقضاء فترة شهر العسل، يرصد لكِ «هن»، خلال هذا التقرير، أفضل الوجهات التي تناسبِك وزوجك، داخل وخارج مصر، وفقا للعديد من شركات السياحة والرحلات، وموقع «travel» الأمريكي السياحي.

داخل مصر

- دهب

تتسم تلك المدينة بهدوئها ونقاء وصفاء بحرها، فضلا عن ضمها للعديد من الأماكن السياحية الطبيعية والتي من بينها، محمية رأس أبو جالوم، ومنطقة «البلو هول»، وغيرهم من المناطق المختلفة، فهي مناسبة للاستمتاع بأوقات من الهدوء والرومانسية.

- الجونة

تلقى مدينة الجونة بمحافظة الغردقة إقبالا واسعا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تتسم بجمال مياهها وألوانها الخلابة، فضلا عن هدوءها، وسهولة ممارسة العديد من الرياضات المائية بداخلها.

- سهل حشيش

تعد واحدة من أكثر الأماكن جاذبية بمناظرها الطبيعية في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إذ تتنوع شواطئها ومناظرها الخلابة، والتي تتسم بالطابع الرومانسي المناسب لحديثي الزواج.

خارج مصر

- جزيرة سانت لوسيا

جزيرة تقع في شرق البحر الكاريبي، تتميز بالرمال البيضاء لشواطئها، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وحدائقها النباتية، فضلا عن إمكانية ممارسة الاستحمام بالطين والاسترخاء داخل أحواض المياه الجوفية.

تبدأ أسعار الإقامة في الفنادق خلال الليلة الواحدة، من 190 دولار في الليلة الواحدة أي نحو 3 آلاف جنيه مصري.

- جزيرة بورا بورا

من جزر «ليوارد» الذي يشكل جزء أرخبيل المجتمع في «بولينيزيا» التابعة لفرنسا في المحيط الهادي. تتمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة، إذ تحيط بها الشعب المرجانية من كافة الجهات، فهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية التي تناسب حديثي الزواج، نظرا لتعدد البحيرات الشاطئية بها للاستمتاع بحمامات الشمس والغطس والإبحار، بالإضافة إلى المنتجعات الصحية الفاخرة والرومانسية فوق الماء.

تبدأ أسعار الإقامة في الفنادق خلال الليلة الواحدة، من 144 دولار في الليلة الواحدة أي نحو 2000 جنيه مصري.

- جزر المالديف

وفقًا للموقع، تعد أفضل وجهات قضاء شهر العسل، حيث تفيض سلسلة الجزر البعيدة في المحيط الهندي بالعزلة والرومانسية، فضلا عن النقاء الشديد لمياهها ومناظرها الطبيعية الخلابة.

تبدأ أسعار الإقامة في الفنادق خلال الليلة الواحدة، من 264 دولار في الليلة الواحدة أي نحو 4 آلاف جنيه مصري.