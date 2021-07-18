الامارات | مصر..خلاف على أحقية غسل ودفن متوفاة يتحول إلى معركة..قتيلان و5 مصابين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..خلاف على أحقية غسل ودفن متوفاة يتحول إلى معركة..قتيلان و5 مصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول خلاف عائلي على الأحقية في غسل وتكفين متوفاة إلى كارثة، ومعركة استخدم فيها السلاح الابيض، والبنادق، راح ضحيتها أكثر من شخص بين قتيل وجريح.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف المصرية، كشفت النيابة العامة في محافظة سوهاج عن تفاصيل مخيفة لمعركة بين أهل المتوفاة، وأهل زوجها استخدام الطرفين الخرطوش، والسكاكين، والأسلحة النارية في الواقعة؛ ما أسفر عن جثتين غارقتين في دمائهما و5 مصابين يرقدون داخل مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج، حسبما أفادت التحريات والتحقيقات.

لم تنته الأزمة والمشاجرة بمقتل فردين ولكن خلّفت عددًا من المصابين، وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الطرفين وألقت القبض على المشاركين فيها، وضبط الأسلحة المستخدمة وتم وضع تمركز أمني لمراقبة الحالة في القرية.

وقال أحد شهود العيان بالقرية، لصحيفة «الوطن» إن سبب المشاجرة هو وفاة ربة منزل بشكل طبيعي في منزلها، وأن هناك خلافات منذ فترة بين عائلة زوج المتوفاة وعائلتها، بسبب خلاف على ملكية المنزل الذي تقيم فيه، وعندما توفيت السيدة حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها إلا أن عائلة زوجها رفضت الأمر فنشبت مشاجرة بينهم بالشوم والعصي، وتطورت عقب ذلك إلى إطلاق أعيرة الخرطوش، مما نتج عنه الجثتين والمصابين، موضحا أن جثة السيدة تم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأن الطرفين أبناء عمومة ينتميان لعائلة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news