رجعت لحياتها.. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتغازل زوجها «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت توابع أزمة الفنانة حلا شيحة الأخيرة، مستمرة، وكان آخرها هجومها على والدها ثم تقديمها الاعتذار له، ويبدو أن «حلا» تحاول العودة لحياتها الطبيعية من جديد.

ونشرت «حلا» عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لطفلتها «عائشة» وتحتفل بعيد ميلادها، «كل سنة وأنتي طيبة عيوشة.. بحبك»، كما أنها نشرت أيضًا صورة لزوجها الداعية معز مسعود، وهو داخل سيارته.

حلا شيحة تهاجم والدها وتعتذر له

وكانت الفنانة حلا شيحة هاجمت والدها بعدما وصفها بأن «أياد تعبث بها»، ما يشير إلى زوجها، لتكتب «حلا»: «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو إخواني، هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير».

وتابعت حلا حديثها قائلة: «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره، وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله، جمال ما شاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي إنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة».

ثم تراجعت حلا شيحة عن مهاجمة والدها، ونشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة قديمة رفقة والدها تعود لفترة رجوعها من الاعتزال، وظهرت من خلالها دون الطرحة التي اعتادت الظهور بها مؤخرًا بعد الزواج من الداعية معز مسعود، مدونة: «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش حيقدر يخلف بنا أبدا وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس أنت غالي عندنا كلنا».