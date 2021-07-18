آخر ظهور يجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي قبل دخولها المستشفى «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وعكتها الصحية الخطيرة، التي استوجبت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، وعلى الفور بات الوسط الفني يطالب بالدعاء لها بالشفاء، واسترداد صحتها مُجددًا، وعلى رأسهم زوجها الفنان أحمد العوضي الذي وجه لها العديد من الرسائل المؤثرة.

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آخر ظهور جمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكان آخر ظهور جمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منذ 4 أيام، حيث شارك الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بالأخيرة، ظهر من خلالها وهو يعانقها، دون أن يرفق تعليقات، حيث اكتفى بوجوه تعبيرية «قلب».

تفاصيل الحالة الطبية لياسمين عبدالعزيز

وأكدت مصادر طبية إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقيمة حاليا بغرفة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال تكيس على المبيض، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث «صدمة تسممية»، بحسب تعبير المصدر الطبي،.

وأوضح المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة ياسمين عبدالعزيز بعد العملية، استلزمت نقل أكياس من الدم والبلازما، وستجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته

وكان الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد العوضي على «فيس بوك»: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».