طريقة عمل ورقة اللحمة.. «تكاية في ورق الفويل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ورقة اللحمة واحدة من أشهى وألذ أطباق اللحوم التي تسعى ربات البيوت لتحضيرها، والاستمتاع بمذاقها، خاصة مع اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي تستعد له السيدات بتحضير أنواع مختلفة من أطباق اللحوم.

ويقدم «هُن» في السطور التالية طريقة عمل ورقة اللحمة.

ورقة اللحمة على طريقة الشيف شربيني

المكونات

شرائح لحم مقطعة

2 حبة بصل مقطعة حلقات

2 حبة بطاطس مقطعة حلقات

كوب طماطم شيري

ملح

فلفل أسود

بهارات حسب الرغبة

عصير ليمون

طريقة عمل ورقة اللحمة

1- اغسلي اللحم جيدا ثم تبليه بالملح، والفلفل الأسود، والبهارات وعصير الليمون.

2- ضعي اللحمة في ورق الفويل وضيفي إليها البصل والبطاطس والطماطم وتغلق جيدا.

3- ضعي ورق الفويل في قالب الفرن مع كوب من الماء.

4- تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة، حتى ينضج اللحم.

5- تفتح الورقة وتدخل الفرن مرة أخرى مع إشعال الشواية.

يمكنك إضافة بعض أنواع الخضراوات مع البطاطس، كالبسلة والكوسة والجزر، وتقدم بجانب الأرز الأبيض والطحينة.

ورقة لحمة بالبصل

إليكِ طريقة عمل ورقة لحمة بالبصل، بخطوات الشيف زينب مصطفى.

المكونات:

مقادير عمل ورقة لحمة بالبص لكيلو لحمة كندوز.

3 ثمرات بصل شرائح.

3 ثمرات فلفل رومي جوليان «مقطعة شرائح رفيعة».

ثمرة فلفل أحمر جوليان.

5 فصوم ثوم شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة.

بابريكا.

كركم.

بهارات مشكلة.

طريقة عمل ورقة لحمة بالبصل

1- اخلطي قطع اللحم مع الفلفل الرومي والبصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود.

2- ضعي الخليط في ورق الزبدة أولًا، ثم يلف ورق الزبدة بورق الألومنيوم.

3- ضعي المكونات السابقة في صينية ويمكن أن يضاف إليها القليل من الماء.

4- توضع في الفرن حتى تمام النضج.

ورقة اللحمة بخطوات سريعة وبسيطة

إليكٍ خطوات سريعة وبسيطة لتحضير ورقة اللحمة

المكونات

لحم مقطع إلى مكعبات

ثمرتان كوسة حلقات

بطاطس مقطعة

جزرة مقطعة

بصلة مقطعة

ثمرة طماطم مبشورة

ملح

فلفل أسود ح

بهارات لحم

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

طريقة عمل ورقة اللحمة بخطوات سريعة

1- قلبي جميع المكونات السابقة في وعاء، مع الخضروات المقطعة بعد غسلها جيدًا.

2- قومي بتتبيل اللحم بالمكونات السابقة جيدًا.

3- بطني الصينية بورق الفويل، وضعي المكونات السابقة، ثم احكمي غلقها جيدًا.

4- قومي بعمل فتحة من الأعلى لكي تسمحي للبخار بالخروج من اللحم وتنضج جيدًا.

5- ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.