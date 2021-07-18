كورونا اليوم: تحذير من تأثير الحر على المناعة.. ومفاجأة بشأن التطعيم مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن التطعيم

أكد عالم المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف، أن الروس لن يضطروا إلى إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا كل 6 أشهر طوال حياتهم، ويمكن أن يحدث هذا فقط أثناء الوباء.

وقال، في مقابلة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس": "يمكن أن يحدث هذا فقط أثناء الوباء. ولن يكون موجودا إلى الأبد، فهو لا يعمل بهذه الطريقة.. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح، فبحلول صيف العام المقبل، سينتهي كل شيء في الغالب وسيكون من الضروري فقط التحكم في الحدود الخارجية حتى لا يتم استيراد الفيروس من البلدان التي لا يوجد فيها تطعيم وحيث سيستمر كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.

بشرى سارة بشأن الفيروس.. كورونا لا يستطيع الاندماج في الجينوم البشري

قال ألكسندر سيميونوف رئيس فرع مركز دراسات الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" في يكاترينبورغ، إن الفيروس التاجي ليس من الفيروسات التي يمكنها الاندماج في الجينوم البشري.

وذكر الخبير أن فيروس كورونا، يختلف بذلك عن فيروس نقص المناعة البشري أو التهاب الكبد B، مضيفا: "لا تمتلك الفيروسات التاجية، التي تنتمي إلى عائلة فيروسات الحمض النووي الريبي، الهياكل اللازمة للاندماج أو التدخل في الجينوم البشري. هناك، في الواقع، فيروسات يمكنها الاندماج في الجينوم البشري، ومن أشهرها فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد B، وكذلك فيروسات الأورام المختلفة"، وفقا لروسيا اليوم.

طبيبة روسية تكشف تأثير الحر في المناعة ضد "كوفيد-19"

أعلنت الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية طب الأعصاب والنوم، أن الطقس الحار ينعكس على منظومة المناعة وعلى قدرتها في مقاومة عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وتشير الطبيبة، إلى أن الطقس الحار، يمكن أن يساعد على انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد، لأن درجات الحرارة المرتفعة تسبب اضطراب النوم، ما يؤدي إلى اضطراب العديد من وظائف الجسم، التي بدورها تسبب ضعف منظومة المناعة، ووفقا لها، حتى ليلة واحدة بلا نوم، تزيد من خطر الإصابة بالمرض، وهذا خطر بصورة خاصة في فترة انتشار جائحة "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.