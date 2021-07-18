قبل العيد.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللحم الضاني على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ساعات ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، وقد يحرص البعض خلال أول أيام العيد على تناول الفتة ولحم الضأن خلال وجبة الإفطار، دون الالتفات لما قد تسببه تلك العادة من أضرار ومشكلات صحية.

وفي هذا الإطار تنوه الدكتورة رضوى الباز، دكتوراه الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلى أن عادة الإفطار ببالفتة ولحم الضأن وتناول أطعمة مليئة بالدهون من العادات الخاطئة، موضحة أن تناول الأطعمة الدسمة على معدة فارغة قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع الكوليسترول.

وأضافت الباز لـ"الخليج 365" أن تناول الأطعمة الدسمة، أمثال الفتة واللحم والشوربة، قد يرهق المعدة، لما تحتويه من نسب كبيرة من الدهون، ما يسبب الإضرار بالصحة والإصابة بالعديد من الأمراض، منها عسر الهضم، والحموضة، وإجهاد المعدة، إضافة إلى حدوث تلبك معوي، وانتفاخات بالبطن.

ونصحت الباز بضرورة تناول وجبة خفيفة على الإفطار وكذلك العشاء، بدلًا من الفتة واللحم، على أن يتم تناول لحم الضأن والدهون خلال وجبة الغداء فقط، منوهة إلى عدم الإفراط في تناول اللحم على أن يتم تناول قطعتين من اللحم فقط على مدار اليوم.

وشددت على ضرورة تناول السلطة الخضراء، بحيث تكون مكونة من "الجرجير، والخيار، والخضروات ورقية"، بجانب الفتة واللحم، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء، وتخفف من تأثير النشويات والدهون على المعدة، وتقلل من خطر الإصابة بالأضرار التي قد تسببها.