جرعة واحدة أم اثنتان من اللقاح.. ما هو الأفضل لمرضى كورونا المتعافين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم نصح المرضى المتعافين بالانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل بعد شفائهم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى تكون فعاليته قوية في طريق الحماية من كوفيد-19.

في حين أن لقاح كورونا ضروري للغاية ويوفر الكثير من الحماية المفيدة حتى لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس مرة واحدة، فقد كان هناك الكثير من الجدل حول عدد الجرعات التي قد يحتاجها المريض المتعافي.

يتفق الكثير من الخبراء على أن الشخص الذي أصيب بالفعل بكورونا مرة واحدة من قبل قد يحتاج فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة بشخص ليس له تاريخ إصابة، ومع ذلك، هناك أيضًا أدلة متناقضة تشير إلى أن جرعة واحدة من لقاح COVID-19 قد لا توفر قدرًا كبيرًا من الحماية ضد المتغيرات، وبالتالي تزيد من خطر حالات الاختراق وإعادة الإصابة، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا لا يزال المرضى الذين تم شفاؤهم بحاجة إلى التطعيم

تبدأ المناعة الطبيعية في التراكم بعد الإصابة بفيروس كورونا وتزيد من الأجسام المضادة الدفاعية التي تظل في ذروتها لفترة من الوقت، يُعتقد أن المناعة تظل عند مستويات كبيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا (أعلى في الحالات الشديدة)، وفي بعض الحالات، تستمر مدى الحياة بالكامل وهي أسباب لماذا يحتاج الشخص الذي تعافى مؤخرًا من كورونا إلى جرعة ( أو اثنين) من اللقاحات.

قد تهدأ المناعة الطبيعية لفترة بعد الإصابة

ومع ذلك، في حين أن الشخص الذي أصيب بـ COVID-19 يكتسب مستوى معينًا من المناعة، فهناك أدلة تشير إلى أن جرعة واحدة من اللقاح، بالإضافة إلى المستوى الحالي من المناعة، تؤدي إلى استجابة مناعية جيدة، والتي يمكن أن تكون عادلة لعمل جرعتين، تعطى لشخص ليس له تاريخ أو مناعة ضد الفيروس التاجي.

هل جرعة ثانية تساعد؟

في حين أن تجنب جرعة ثانية للمرضى المتعافين سيكون قادرًا على زيادة الموارد، إلا أن هناك أيضًا أبحاثًا أقوى لإثبات أن جرعة ثانية قد لا تكون مطلوبة بالفعل، على سبيل المثال، لاحظت الدراسات أن الأشخاص الذين تعرضوا لـ SARS-COV-2 يبدون استجابات مناعية أقوى بجرعات واحدة، ويميلون إلى الاستجابة بشكل أقل مع الجرعات الثانية.

وقد ثبت أيضًا أن المناعة المكتسبة من خلال الجرعة الأولى، أي أن مستويات الأجسام المضادة غالبًا ما تكون متساوية أو أكبر من تلك التي لم يصاب بها من قبل وتلقوا جرعات مضاعفة.

وجدت دراسة علمية أخرى، نُشرت في المجلة العلمية Nature ، أن جرعة واحدة كانت ضرورية للأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا، أظهرت الدراسة، التي شملت 26 مشاركًا أصيبوا بالفيروس في وقت مبكر خلال الجائحة، استجابة مناعية عالية بشكل ملحوظ بجرعة واحدة من لقاحات فايزر وموديرنا.

إليكم السبب

أحد الأسباب التي تجعل المرضى المتعافين قد يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط هو بسبب الوظيفة التي تلعبها خلايا الذاكرة التائية واستجابات الخلايا البائية، بالإضافة إلى وجود مناعة طبيعية، قد تؤدي المناعة الناتجة عن اللقاح إلى استجابة أفضل وأكثر فاعلية للأجسام المضادة، والتي تتذكرها خلايا الذاكرة بشكل أفضل، كانت استجابة جرعة واحدة من اللقاح متساوية أيضًا مع الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

هل تم تطبيق هذه الطريقة في أي مكان؟

نظرًا للندرة الحرجة لجرعات اللقاح في جميع أنحاء العالم، تدرس العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم الفوائد الفعلية لتقديم جرعة واحدة للمرضى المتعافين، حاليًا، تنصح دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بشدة بجرعة واحدة لاستعادة الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة صحي، مع وضع المزيد من السياسات والضغط على استخدام اللقاحات أحادية الطلقة، قد نرى المزيد من البلدان تقبل السياسات أو تعمل على الالتفاف عليها.

هل هناك مخاوف؟ هل يمكن تطبيق الأمر في جميع الأحوال؟

علميًا واستراتيجيًا، تقديم جرعة واحدة أمر منطقي، في هذه اللحظة، هناك أيضًا مستوى معين من الأدلة السريرية التي تدعم أن الأشخاص المصابين سابقًا قد يحتاجون إلى جرعة أقل، ومع ذلك، مع وجود أدلة قوية، يشعر العلماء أن الافتراض معقد، على سبيل المثال، يقول البعض أنه لا يزال هناك قدر أقل من الوضوح بشأن هذه المسألة، خاصة وأننا نواجه موجة من الحالات من المتغيرات الطافرة، مثل سلالات دلتا ولامدا، التي أصبحت سائدة في جميع أنحاء العالم.

الخلاصة

الملاحظات المذكورة أعلاه، على الرغم من كونها مفيدة، لم يتم دفعها إلى الأمام كإرشادات رسمية وستتطلب المزيد من البحث، إذا كان من المقرر أن تحصل على التطعيم، فقد يحتاج المرء إلى جرعتين كاملتين ليتم اعتباره محصنًا بالكامل ضد كورونا، لا تؤخر أو تتخطى أو تتجنب جرعتك، ما لم يُنصح بذلك على وجه التحديد، الطريقة الوحيدة التي قد تساعد بها سياسات التطعيم في الوقت الحالي هي تقديم إحساس بالأمان والراحة المحتملة لشخص تعافى مؤخرًا من كورونا.

قد تكون هناك أيضًا فئات من الأشخاص الذين قد لا يزالون بحاجة إلى ضمان جرعتين أو جرعات معززة، على سبيل المثال، أولئك الذين لديهم خطر معروف للإصابة مرة أخرى (كبار السن، النساء، لديهم مرض موجود مسبقًا أو مناعة ضعيفة)، أو عوامل الخطر الأخرى يجب أن يظلوا أولويتهم للحصول على التطعيم الكامل في الوقت الحالي.