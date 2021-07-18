مع اقتراب العيد.. إليك أهم 10 نصائح لاختيار الأضحية السليمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ساعات معدودة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، ويبدأ المسلمون بنحر الأضاحي بمختلف أشكالها، وفي هذا الوقت يحرص الجميع على أفضل طرق اختيار الأضحية المناسبة وعدم الوقوع في فخ النصب عليهم من التجار.

وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" بعض النصائح المهمة لاختيار أفضل أضحية، وفقًا للدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتي جاءت كما يلي:

- إجراء الكشف الطبي والظاهري على الأضحية عند اختيارها، عن طريق اصطحاب طبيب بيطري، للتأكد من خلوها من جميع الأمراض.

- يجب الابتعاد عن الخراف التي لها فرو كثيف، حيث تخدع بشكلها المشتري ويظن أنها تحوي لحماً كثيراً، ويمكن اكتشاف الأمر بسهولة عن طريق "بيت الكلاوي" إذ يجب أن يكون ممتلئاً وليس فارغاً.

- الوزن المثالي للخراف ما بين 50 إلى 60 كيلوجراماً.

- من حيث السن، أفضل أنواع الخراف هي التي تتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث إن اللحم يكون أفضل ولا يأخذ وقتا طويلا في الطهي.

- بالنسبة للعمر الملائم من البقر، ما أتم سنتين وتجوز الأضحية بالعجول المعلوفة التي هي السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين.

- يمكن التعرف على عمر الأضحية عن طريق أسنانها، فإذا كانت الأسنان الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان لديه "جوزين" كبارا في الأمام فهو في سن الرشد المناسب للشراء، أما إذا كانت أسنانه كلها كبيرة فهو عجوز ولا يفضل شراؤه لعدم جودة لحمه.

- ينصح بفحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتين براقتين تخلو من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالٍ من الاحمرار أو الاصفرار.

- يفضل اختيار الحيوان نشيط الحركة وتجنب الخامل "مطأطئ الرأس" أو الراقد.

- لمعرفة إذا كان بطن الخروف مملوءة أم لا، يجب الضغط على جانبي البطن حيث يمكن أن يسبب الملح امتلاء غير طبيعي وهذا يعتبر غشاً ويجب عدم الشراء من البائع.

- يجب التأكد أن تكون الاضحية خالية من أي عيوب شرعية، كالبين مرضها والعوراء والعرجاء والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء.