استقبلي عيد الاضحى ببشرة مشرقة بخطوات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 04:36 مساءً - نصائح جمالية بغرض العناية بالبشرة والحفاظ على إشراقتها ونضارتها، نضعها بين يديك لتستقبلي عيد الاضحى ببشرة مشرقة لا تشوبها شائبة. اطلعي عليها في الآتي، لتختاري ما يناسب حاجاتك ويؤمن لك إطلالة جذابة في العيد.



خطوات تجميلية لبشرة مشرقة في عيد الاضحى

خطوات تجميلية تؤمّن لك بشرة نضرة ومشرقة

إليك، 7 خطوات تجميلية عملية وسهلة التطبيق تجعل بشرتك تشع حيوية وإشراقاً في عيد الأضحى:



1-تنظيف البشرة

استخدام غسول البشرة يحافظ على نعومة البشرة

يمكنك الحصول على بشرة أملس وأنعم بكثير باستعمال مستحضر تستخفين به في العادة، وهو غسول البشرة؛ إذ يتميّز بتركيبته المزوّدة بالطاقة والمنقّية والمطهّرة، وهو مكوّن من مواد منقية ومنشطة يكمن دورها في تنشيط الدورة الدموية بنعومة، فتتنفّس بشرتك بشكل أفضل.

إستعملي الغسول المنعش كل صباح. فبفضل فعاليّته، ستستعيد بشرتك نضارتها ونعومة ملمسها ولكن لا تنسي بعده أن تضعي القليل من الكريم المرّطب.

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2- استخدام التونر

يُفيد استخدام التونر في حماية البشرة من التصبغات اللونية

كجزء من روتين العناية اليومية، تقوم معظم النساء باستخدام التونر لتوازن حموضة الـ "ب أتش" PH في بشرتها ويستخدم التونر بعد إزالة المكياج بالحليب السائل المنظّف وكشيء ضروري لمنع البقع للبشرة وحمايتها.



3- تقشير البشرة

واظبي على تطبيق المستحضرات المرطّبة على بشرتك. بدايةً، عليك تطبيق قناع التقشير لتنظيف بشرتك من الشوائب. وبعد غسل وجهك بواسطة المياه المنعشة، ضعي القليل من القناع المرطّب أو طبقة سميكة من كريم النهار الخاص بك. مع الحرص على عدم الافراط باستعمال القناع المقشّر إذ يكفي تطبيقه مرّة واحدة في الأسبوع.

ولا تنسي عند تطبيق القناع المرطب، التدليك بشكل دائري بواسطة أطراف الأصابع وصولاً الى الرقبة.



4- أمصال لتغذية البشرة

تعمل الأمصال في تغذية البشرة

تحتاج إلى كريم عناية غني ومصل يؤمن لها العناصر المغذية التي تحتاج إليها. فالتبدلات المناخية والإرهاق من أهم العوامل التي تؤثر سلباً على جمال البشرة. ضعي على وجهك فوطة صغيرة ساخنة ورطبة وربّتي على وجهك لتوسيع مسام بشرتك، ثمّ طبقي عليها المصل المغذي.

يفضل تطبيق الأمصال المغذية لأربعة أسابيع متتالية، حيث يستعمل المصل وحدَه في المساء أو في الصباح قبل وضع كريم النهار.

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5- العناية المهدّئة في الليل

تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة في الليل يعزز في تجديد خلاياها

تعمل مستحضرات العناية المخصّصة لليل على تهدئة وتجديد الجلد طوال الليل. خاصة أنه خلال هذه الفترة يتعزّز النشاط الطبيعي الخاص بتجدّد الخلايا. ضعي كريم الليل ودلّكيه بلطف بأطراف الأصابع أو عن طريق الربت الخفيف لمساعدته على اختراق البشرة.



6- شفاه وردية

تقشير الشفاه يحدّ من جفافها

لا يكتمل جمالك دون الاهتمام بتألّق الشفاه. فلا تهملي العناية بشفاهك لتحافظي على رونقها وتتجنّبي جفافها.

للتخلّص من القشور الجافة: ضعي منديلاً رطباً فوق الشفاه لدقيقة واحدة ثم مرّري اصبعك أو فرشاة طرّية للاسنان لتصبح شفاهك ملساء ونديّة.



7- يدين ناعمتين

دلّلي بشرة يديك باستخدام البلسم المرطب

قد لا تجدين الوقت الكافي لزيارة صالونات التجميلية للعناية بجمال يديك. ولكن، يمكنك الاهتمام بها بخطوات سهلة تساعدك في الحصول على بشرة ناعمة. إفركي أظافر يديك ورجليك كل يوم أثناء الاستحمام، وضعي البلسم المُرطِّب لتنعيمها. سيكون من السهل جدًا أن تضعي بنفسك طلاء الأظافر عليها. وتدليك أصابع يديك في المساء كلّ اصبع على حِدة، واتبعي ذلك بحركات تمليس لإخراج الضغط من اليدين.

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