دليل عطور العروس.. كل ما تحتاجين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 04:36 مساءً - يُعتبر العطر جزءاً مهماً من يومك الكبير، لذلك من المهم اختيار عطر نسائي يعزز من إطلالتك في أهم يوم في حياتك. ومع توافر الكثير من أنواع العطورالنسائية العالمية التي تتمايز بنغماتها الثمينة والراقية التي توفر للعروس رائحة تخطف الأنفاس، قد يصعب عليك معرفة العطر المناسب الذي يجب أن تضعيه في يوم زفافك. لذلك، نرصد في هذا المقال، دليلاً كاملاً لكيفية اختيار عطر العروس، ومجموعة رائعة من العطور العالمية الراقية التي تعد مثالية ليوم الزفاف.

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كيف تختار العروس العطر المناسب؟

اختيار عطر فريد ومختلف



ربما تكونين قد انتهيت من معظم التحضيرات ليومك الكبير، لكن لا تنسي إتاحة الوقت لاختيار العطر المثالي لنهار زفافك، حيث يجب أن يكون فريداً ومميزاً، تماماً كالخطوة المستقبلية التي توشكين على اتخاذها. وينصح الاختصاصيون في مجال العطور العروس بأن أفضل عطور العروس هي التي تختلف تماماً عن أي عطور قمت باستخدامها سابقاً، والتي تمتلك قدرة على إعادتك الى يوم زفافك عندما ستشمينها في يوم ما مستقبلاً.

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ما هي أفضل عطور العروس؟

أفضل عطور العروس

يؤدي موقع حفلة الزفاف دوراً أساسياً في اختيار عطر العروس، فهل سيكون على الشاطئ، أو في مكان مغلق أو في حديقة مميزة...؟ كذلك، يمكنك التمسك بالعطور الكلاسيكية الخالية كعطور شانيل وديور. يمكنك أيضاً تجربة الجمع بين العطور للعثورعلى رائحة فريدة تناسبك في يومك الكبير.



أفضل العطور لكل عروس

Cartier Carat Eau de Parfum من كارتييه

Cartier Carat Eau de Parfum

هذا العطر الأنيق من كارتييه خيار رائع للعروس، فهو عبارة عن جوهرة غير مرئية تجمع ألوان قوس القزح السبعة، تكمن في رائحته النقية المثالية لليوم الكبير، ممثلةً بنغمات البنفسج والسوسن واليلانغ يلانغ والنرجس البري وزهر العسل، إضافة الى الخزامى.



Jo Malone Peony & Blush Suede Cologne من جو مالون

Jo Malone Peony & Blush Suede Cologne

تعد عطور جو مالون أحد أكثر الخيارات رواجاً وشعبيةً للعروس، خصوصاً Jo Malone Peony & Blush Suede Cologne، فهو أحد أشهر العطور التي تستخدمها العرائس حول العالم. وهو يعتمد في تركيبته على نغمات بتلات الفاوانيا، مصحوبة بلمسة غامرة من رائحة التفاح الأحمر.

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Viktor & Rolf Flowerbomb Eau de Parfum من فيكتور آند رولف

Viktor & Rolf Flowerbomb Eau de Parfum

إن هذا العطر الصادر من علامة فيكتور آند رولف، عبارة عن باقة زهرية ذات رائحة آسرة تخطف الأنفاس، ترتكز بشكل رئيسي على نغمات الياسمين والفريزيا وبتلات الورود التي تصاحبها رائحة الباتشولي والفانيليا الرائعة.



Giorgio Armani Si Eau de Parfum من جيورجيو أرماني

Giorgio Armani Si Eau de Parfum

قد تعتقدين في البداية أن رائحة هذا العطر قوية جداً، إلا أنها سرعان ما تتحول الى أثر ناعم يدوم لساعات طويلة. كما أن عنق زجاجة عطر Giorgio Armani Si Eau de Parfum عبارة عن خاتم ذهبي يرمز الى الوعد بالخلود، ما يجعله العطر المثالي يوم الزفاف.

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