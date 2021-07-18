فتاة تفارق الحياة بعد خضوعها لـ 3 عمليات تجميل في يوم واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصاب بعض الفتيات بـ«هوس» عمليات التجميل، مما يدفعهن لإجراء الكثير من العمليات دون النظر إلى خطورتها على الجسم، وهذا ما حدث مع فتاة صينية تدعى «شياوران»، 33 عامًا، أجرت ثلاث عمليات تجميل أودت بحياتها.

خطأ طبي يتسبب في وفاة فتاة صينية

وتوفيت ليلة أمس، بعد خضوعها لعمليات تجميل، واعترفت عيادة التجميل بارتكاب خطأ طبي أثناء العملية تسبب في حدوث الوفاة، حيث خضعت النجمة الصينية لعمليتين لشفط الدهون وعملية لتكبير الثديين.

وارتكبت العيادة بعض الأخطاء تسببت في حدوث الوفاة أثناء الجراحة، وكذلك بسبب تأخر العلاج مما أدى إلى وفاتها، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبدأت الواقعة في شهر مايو الماضي، حينما أجرت «شياوران» ثلاث عمليات جراحية، هي شفط الدهون من أعلى الذراع، وشفط دهون الخصر والبطن، وجراحة تكبير الثدي، وقضت أكثر من خمس ساعات داخل غرفة العمليات.

وبعد مرور يومين على إجراء العملية، عانت «شياوران» من ضيق في التنفس، وفشل العديد من أعضاء الجسم، وتم نقلها إلى العناية المركزة، وظلت في حالة حرجة لمدة شهرين حتى فارقت الحياة، وطالبت أسرة الضحية بتعويض 920 ألف يوان صيني.

مخاطر عمليات التجميل

ويمكن أن تسبب بعض عمليات التجميل أضرارا مختلفة، وهو ما أكده الدكتور محمود مكرم، خبير التجميل، أثناء حديثه لـ «هُن»، حول أضرار عمليات التجميل عند إجراء أكثر من عملية في أوقات متقاربة، والتي من الممكن أن ينتج عنها:

- حدوث نزيف أو عدوى نتيجة التهاب الجرح.

- مخاطر مصاحبة للتخدير الكلي عند بعض الأشخاص مثل الدخول بغيبوبة مؤقتة أو دائمة أو الإصابة بجلطات الدم.

- الشعور بالتنميل أو الوخز نتيجة لموت الأعصاب أثناء الجراحة.

- تجمع السوائل تحت الجلد.

- تورم الجرح.

- ظهور الكدمات بعد الجراحة.

وتحتاج معظم عمليات التجميل وقت طويل للتعافي من آثارها الجانبية.