طريقة عمل الطحال.. مشوي ومسلوق ومحشي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الطحال، تصدرت تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تعد تلك الوجبة من الأكلات المفضلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقدم «هن» خلال هذا التقرير، طريقة عمل الطحال، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الطحال

طحال

بصل

ثوم

سمنة

بيض

بقسماط

دقيق

زيت للقلي

ملح

فلفل أسود

طرق عمل الطحال

- الطريقة الأولى

يسلق الطحال في الماء المغلي على النار ثم يضاف البصل في ماء السلق.

يترك على النار لمدة سعة تقريباً ثم يترك ليبرد ويهدأ ويقطع شرائح.

يشوح الطحال في السمنة على النار ثم يرش بالملح والفلفل الأسود.

يضاف الثوم ويقلب الخليط ثم يقدم مع البقدونس المفروم.

- الطريقة الثانية

يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم توضع شرائح الطحال في الدقيق ثم خليط البيض ثم البقسماط.

يحمر في الزيت ويقدم مع البقدونس.

الطحال المسلوق

ويمكنك أيضًا عمل الطحال المسلوق، بحسب ما عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهو أيضًا من الوصفات السهل تحضيرها بسرعة.

مقادير عمل الطحال المسلوق

طحال

ماء مغلي

خل

ملح وفلفل

بصل

طماطم

جزر

ورق لورا

حبهان

روزماري

طريقة عمل الطحال المسلوق

يوضع الطحال على النار في ماء مغلي.

يضاف له الملح والفلفل والخل والبصل والطماطم والجزر وورق اللورا والحبهان والروزماري.

يترك على النار حتى تمام السلق.

الطحال المحشي

وأيضًا يمكن عمل الطحال محشي، حيث عرضت نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الطحال المحشي من خلال برنامجها «على قد الإيد»، وهي من الأكلات سهلة التحضير.

الطحال المحشي

مقادير عمل الطحال المحشي

طحال

لحمة مفرومة

بصل مبشور

طماطم مبشورة

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الطحال المحشي

ضعي في طاسة على النار قليل من الزيت وضعي فيها البصل المبشور.

ضيفي الملح والفلفل ثم ضيفي اللحمة المفرومة وقلبيهم.

ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيهم ثم ارفعيه عن النار.

ضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفي قليل من الأرز.

افتحي الطحال بالمقص من الداخل واحشيه بالخلطة.

ضعي في حلة ماء على النار وغطيها واتركيها تغلي ثم ضيفي الحبهان وعود من القرفة والبصل.

ضعي الطحال المحشي في الحلة وغطيها واتركيها إلى أن ينضج الطحال.

ضعي في طاسة على النار قليلا من الزيت والملح، وعندما ينضج الطحال ضعيه في الطاسة للتحمير وقلبيه عند الحاجة ثم قدميه.

طريقة عمل الطحال المشوي

المقادير عمل الطحال المشوي

طحال

ملعقتان كبيرتان من السمنة

رشة صغيرة من الملح

أربع أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير تحضير الطحال المشوي

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء.

نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلى الماء تماما.

نسلق الطحال في الماء.

نضيف رشة ملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، قبل رفعه من على النار بربع ساعه على الأقل.

ننشل الطحال من ماء السلق ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.

نزيل القشرة الخارجية من الطحال ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

ندهن الطحال بالقليل من السمنة ونرصه في صينية فرن مناسبة.

ندخل صينية الطحال في فرن ساخن ونشعل عليه الشواية.

نقطعه إلى حلقات ونضع عليه عصير الليمون.

يقدم الطحال المشوي بعد تقطيعه «ترنشات» ونتبله بعصير الليمون ويقدم.