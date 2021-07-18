طريقة عمل المخاصي بخطوات بسيطة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب عيد الأضحى، توجد بعض الأكلات من مشتقات اللحوم يفضل البعض تناولها، ومن ضمنها المخاصي، والتي تعد من الأكلات المصرية المرتبطة بالعيد، ويقدم الشيف الشربيني طريقة عمل المخاصي، بأكثر من طريقة، باعتبارها من الأكلات التي يقبل عليها الأشخاص لمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة.

طريقة عمل المخاصي

المقادير

نصف كيلو جرام من المخاصي

ربع كيلو جرام من البصل

ثوم

روزماري

ليمون

كمون

شطة

صلصة طماطم

فلفل ألوان

فلفل

ملح

طريقة عمل المخاصي بالخطوات

تقطيع المخاصي من المنتصف مع تقشيرها والمحافظة على داخل المخاصي والتخلص من الجلد.

يكرر تقطيع المخاصي كل قطعة إلى ثلاثة أقسام، تجهيز مقلاة فيها القليل من الزيت، ثم إضافة المخاصي إليها والثوم، والروزماري، والكمون، والشطة، ثم تحريك المزيج جيدا.

الخطوة الأخيرة إضافة البصل والفلفل بعد فرمه إلى المقلاة، وإضافة الملح وعصير الليمون والخل والطماطم إلى المقلاة.

تحريك المزيج باستمرار وهو على النار.

وضع الطاجن داخل وعاء حراري، ثم وضعه في الفرن لمدة 5 دقائق.

طريقة عمل المخاصي الضاني

2 قطعه مخاصي ضاني

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

2 قرن فلفل حامي

2 فص ثوم مفرومين

3 حبات طماطم مكعبات صغيرة

طريقة عمل المخاصي الضاني بالخطوات

تغسل المخاصي بالخل والملح وتشطف جيدا، ثم تقطع حلقات ثم إزالة الغلاف الجلدي لها.

نضعها في طاسة بها نقطة زيت تاخذ صدمة.

يوضع في وعاء نقطة زيت والثوم وبصل مفروم وتشويحها حتى تذبل، ثم يوضع المخاصي وعليها فلفل أسود والكمون وورق اللورا، حبهان والملح عند الانتهاء منها.

طريقة عمل مخاصي كبش متبلة

المقادير

غسل المخاصي

ملعقة صغيرة بابريكا

2 بيض

بقدونس

2 ثوم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كركم

زيت

طريقة عمل مخاصي كبش بالخطوات

في مقلاة زيت توضع المخاصي.

ضرب البيض مع التوابل والبقدونس والثوم.

فوائد المخاصي للجسم

وتمد المخاصي الجسم بعدد من الفوائد والمعادن، ومن بينها كما ذكرها موقع «familytasty»:

معادن الصوديوم.

البوتاسيوم.

الحديد.

الماغنسيوم.

الفوسفور.

الزنك.

كمية من الكولسترول «المسؤول عن هرمون التستوسترون».

ويحتوي كل 100 جرام منه على 135 سعرة حرارية و3 جرامات من الدهون و26 جراما من البروتين وجرام واحد من الكربوهيدرات، كما تعد مصدرا للبروتين غير الدهني المفيد في بناء العضلات الجسم.