طريقة عمل الفتة بالخل والثوم.. 5 خطوات سريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الفتة من الأكلات الشعبية الشهيرة التي لا يكتمل عيد الأضحى عند أغلب الأسر بدونها باختلاف طرق تقديمها، فهي من الأكلات المصرية الموروثة منذ قديم الزمن، وترتبط الفتة بشكل أساسي باللحوم، فلا يمكن عملها إلا بشوربة اللحمة الضاني أو الموزة أو البتلو، لذلك نقدم لك طريقة عمل الفتة بالخل والثوم في خطوات بسيطة، كما تقدمها أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ».

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

المكونات

عيش بلدي

خل

ثوم

زبدة

ملح

أرز

عصير الطماطم

فلفل أسود

طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم بالخطوات

يتم تشويح الأرز في الزبدة ثم إضافة مرقة اللحم وتركه حتى ينضج.

قومي بتتبيل العيش بعد تقطيعه مكعبات، بالملح والفلفل والزبدة، وإدخاله الفرن.

تشويح الثوم على النار مع الملح والفلفل، ثم إضافة الخل وتركه دقيقة على النار.

في الطبق الرئيسي، ضعي ملعقة من الخل والثوم ثم مرقة اللحم ورص الأرز ووضع الخل عليه والثوم.

نضع عصير الطماطم على ما تبقى من الخل والثوم لتزيين الفتة.

طريقة عمل فتة الكوارع

مكونات فتة الكوارع

شوربة سلق الكوارع

1 ملعقة كبيرة خل

مياه ساخنة

1 بصل

1 جزر

1 كرفس

1 كرات

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

ملح وفلفل

3 مستكة

3 حبهان

3 لورا

1 عود قرفة

للصوص

1 فص ثوم مفروم

1 كوب عصير طماطم

1 كوب بشر طماطم

ملعقة كبيرة خل للعيش

عيش بلدي مكعبات

زيت

ملح

أرز

مرقة

طريقة عمل فتة الكوارع بالخطوات

وضع الماء المغلي مع الخل ثم إضافة الكوارع لمدة خمس دقائق، ثم التخلص من الماء وشطف الكوارع، ويوضع ماء مغلي مع باقي مكونات السلق، ثم تضاف الكوارع مرة أخرى، وتترك لتنضج ثم تصفى وتخلى وتقطع مكعبات.

تشويح الأرز مع الزيت والملح ثم يضاف الماء المغلي أو المرقة ثم يترك لينضج.

تحمير العيش البلدي المكعبات في الزيت ويصفى ويتبل بالملح.

تخلى الكوارع وتقطع مكعبات صغيرة.

تشويح الثوم في الزبدة جيدا ثم يضاف الخل.

يقسم خليط الثوم، نصف يترك كما هو، والنصف الآخر يضاف إليه الكوارع ثم بشر الطماطم ثم عصير الطماطم.

في طبق التقديم يرص العيش ويوضع عليه الخل والثوم ثم شوربة الكوارع ثم يرص الأرز ثم صوص الكوارع والطماطم ويقدم.

طريقة عمل الفتة السوري

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 بصل جوليان

ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

3 ملعقة كبيرة خل

علبة زبادي

ملعقة طحينة

ملح

فلفل

بقدونس مفروم

طماطم مقطعة مكعبات

خبز شامي أسمر مقطع ومحمص

التوابل

رشة نعناع

جوز الطيب

قرفة

شطة

بهارات دجاج

بودرة ثوم

بودرة بصل

كزبرة ناشفة

صوص الزبادي

نصف كيلو زبادي

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع كوب خل

ربع كوب طحينة

ملح

فلفل ابيض

الزينة

لوز محمص

بقدونس مفروم

طريقة عمل الفتة السوري بالخطوات

تتبيل الدجاج في الزبادي والتوابل والنعناع ثم إضافة القرفة والشطة والبهارات، ثم إضافة البصل والثوم البودرة.

إضافة الكزبرة الناشفة والتقليب جيدا ثم تركه لمدة يوم في التتبيلة.

إذا كان الطهي في نفس اليوم لا يجب إضافة الزبادي لكي لا تحترق على النار.

تشويح الدجاج في ملعقة من الزيت والتقليب جيدا حتى تمام النضج، ثم إضافة البصل والطماطم والطحينة.

طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي

المكونات

دجاج شرائح مسلوق

أرز

مرقة

2 علبة زبادي

2 ملعقة ثوم مفروم

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

قرفة

حبهان بودرة

مستكة

ملعقة كبيرة طحينة

زبدة

زيت خل

نصف كوب لوز محمص

عيش شامي مكعبات محمص

طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي بالخطوات

يشوح الأرز مع زبدة وحبهان ومستكة ثم يضاف المرقة والماء المغلي والملح.

يترك على نار منخفضة حتى يتشرب كمية السائل وينضج تماما.

توضع الزبدة على النار مع ثوم وقرفة وملح وفلفل وحبهان ومستكة ويضاف الدجاج المسلوق.

يوضع زيت وزبدة وثوم وملح وفلفل على النار ثم تضاف الكزبرة الخضراء.

يضاف الخل ويقلب جيدا ويترك ليغلي ثم يرفع من على النار.

يرفع الخبز في طبق التقديم ثم يوضع عليه الأرز ثم يضاف الدجاج.

يخفق الزبادي والطحينة مع رشة ملح ويضاف، ثم الكزبرة بالثوم والخل وتقدم مزينة باللوز.