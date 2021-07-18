تعرف على مرض ياسمين عبدالعزيز: عملية بالرحم وخطأ طبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن تفاصيل الحالة الصحية التي تمر بها، حيث أكدت أنها بحالة صحية خطيرة، إثر خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية كبيرة أدى لتدهور حالتها الصحية، موضحة أنها على وشك الخضوع لعملية جراحية كبيرة أخرى.

وأكدت لـ«هُن» أن الفنانة كانت تجري عملية استئصال ورم لمفاوي في الرحم، إلا أن الخطأ الطبي وصل بها إلى هذه النتيجة، موضحة أنه تبين بعد العملية حدوث خطأ جراحي يستلزم بقاءها في العناية المركزة وتجهيزها لجراحة ثانية.

وأعلن الفنان أحمد حلمي، عبر «استوري إنستجرام» الخاص به، خضوع الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية صعبة، حيث أرفق صورة للفنانة معلقا «أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة»

أحمد العوضي يطالب الجميع بالدعاء لزوجته

وكان أحمد العوضي، أعلن خلال الساعات الماضية، خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وأضاف «العوضي»، في منشور آخر: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك.. إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

ووجه كلامه لزوجته قائلا: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبه مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك».

واختتم منشوره قائلا: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».