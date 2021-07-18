حلا شيحة تصالح والدها بصورة دون طرحة: «محدش هيقدر يخلف بنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كتبت الفنانة حلا شيحة منشورا جديدا، توجه من خلاله رسالة لوالدها على خلفية أزمتها المستمرة منذ عدة أيام حول مشاركتها في فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، والتي شهدت الكثير من التطورات كان آخرها تصريحات لوالدها عبر وسائل الإعلام، رفض خلالها ما قالته «حلا» عن الفن والفنانين.

وشاركت حلا شيحة عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة قديمة رفقة والدها تعود لفترة رجوعها من الاعتزال، وظهرت من خلالها دون الطرحة التي اعتادت الظهور بها مؤخرًا بعد الزواج من الداعية معز مسعود، مدونة: «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش حيقدر يخلف بنا أبداً وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس أنت غالي عندنا كلنا».

والد حلا شيحة يهاجم زوجها

ويعود الأمر لاتهام والد حلا شيحة لزوجها الداعية معز مسعود بالهجوم على تامر حسني، حيث وجه الفنان التشيكيلي اتهامات إلى مجهولين، قائلًا «إن هناك أيادٍ أخرى تعبث بابنته لأجل عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها حتى يختطفوها مرة أخرى، وقد يكون زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود هو من أقنعها أنا لا أعلم».

هجوم حلا شيحة على والدها

ورفضت حلا شيحة حديث والدها ووصفه لها بأن «أياد تعبث بها»، معتبرة أنه يشير إلى زوجها بقولها: «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو إخواني، هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير».

وأردفت حلا حديثها قائلة: «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره، وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله، جمال ما شاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي إنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة».