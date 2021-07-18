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الامارات | السعودية .. عرض بـ 5 ملايين ريال مقابل تأجير جمل

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن .. عرض بـ 5 ملايين ريال مقابل تأجير جمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلن فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي والمنظمة الدولية للإبل، عن تلقيه لعرض بقيمة 5 ملايين ريال سعودي مقابل تأجير "فحل" من الإبل يدعى "راكان" لمدة 3 سنوات.

وطلب بن حثلين عبر حسابه بتويتر، من متابعيه تقديم المشورة وآرائهم له بخصوص العرض المقدم.

وتباينت آراء المعلقين حول مؤيد ومعارض لفكرة تأجير "الفحول"، مشيرين إلى أن فكرة التأجير قد تضر بالقيمة السوقية مستقبلا.

فيما أيد بعض المتابعين فكرة التأجير، مؤكدين أنها تعد فرصة استثمارية ناجحة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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