الامارات | عمره 96 عاماً .. أكبر خريج جامعي في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 96 عاماً .. أكبر خريج جامعي في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المحامي السابق آرتشي وايت أكبر خريج جامعي في بريطانيا بعد حصوله على شهادة في الفنون الجميلة هذا العام، وهو يناهز من العمر 96 عاماً و56 يوماً.

ونقلاً عن "غارديان" البريطانية، كاد وايت أن يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر خريج جامعي بفارق 145 يوما فقط عن شيجمي هيتاتا، الذي تخرّج في اليابان قبل خمس سنوات، عن عمر يناهز الـ 96 عاماً و 200 يوم.

ووُلد وايت عام 1925، ومارس مهنة المحاماة لسنوات، قبل أن يتقاعد عن عمر 92 عاماً. والتحق عام 2018 بكلية إيست ساسكس للفنون الجميلة.

وتعرّض وايت لسكتة دماغية قبل خمس سنوات منعته من القيام ببعض المهام، لكنّ زملاء الدراسة والموظفين في الكلية، ساعدوه على إكمال دراسته.

وبحسب "إندبندنت" البريطانية، يُخطّط وايت أيضاً لإنشاء جمعية خيرية لدعم الخريجين ومواصلة الرسم. ويقول مازحًا: "إذا كان أي شخص غبيًا بما يكفي ليدفع مقابل لوحاتي، فسأستمتع بذلك، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلا يهم".

وأضاف: "استمتعت بالعمل في مهنة المحاماة لوقت طويل، ولكني أشعر بالقلق على الخريجين الجدد الذين يفشل معظمهم في كسب عيشهم من الفن أو التصوير أو التصميم".

وقالت هانا بيركيت، مديرة دورة الفنون الجميلة في كلية إيست ساسكس: "لقد كان من دواعي سروري أن أُعلّم آرتشي خلال السنوات الثلاث الماضية. لقد قدّم مساهمة فريدة، وكان تطوّره الشخصي غير عادي".

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