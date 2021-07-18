الامارات | الهام الفضالة لمنتقدي زواجها: تزوجت بالحلال.. مين يصدق الميديا وفبركتها ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن الهام الفضالة لمنتقدي زواجها: تزوجت بالحلال.. مين يصدق الميديا وفبركتها ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّت الفنانة الهام الفضالة على منتقدي زواجها من شهاب جوهر وتعرضها للهجوم من قبل البعض بأنها أخذته من زوجته، وجاء ردها من خلال فيديوهات شاركتها عبر حسابها على "سناب شات".

وقالت "الناس تكتب وتظلم وتؤلف على كيفها سكتت، يا بخت يلي ينام مظلوم ولا ينام ظالم، هي كلمة وحدة بقولها بحق كل شخص يفتي ويحكي على كيفه اتقوا الله في اللي قاعدين تقولونه، أنا تزوجت شخص بالحلال، تزوجت شخص مطلق، ما هدمت بيت أحد، ما بقت زوج من زوجته، الظلم تشوفه في حياتكم، اللي قاعد يشون علي وعلى بناتي، وتظلمون".

وتابعت "كمية الظلم يلي جاني خلاني أدعي في صلاتي على هؤلاء الناس والبشر".

وأضافت "تزوجت شخص مطلق عازب ما خربت أسرته ويلي عندها كلام غير هالكلام يطلع يقوله وأنا على ثقة ويلي عنده واسطات ويطلع أوراق زواج أو طلاق وتعرفون تطلعون الشيء ولكن عقلكم يريد تصديق ما أنتم تشوفونه، والحين مين يصدق الميديا وفبركتها".

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