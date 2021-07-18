الامارات | فيديو يحبس الأنفاس لشرطي مرور يعمل في درجة حرارة 55

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يحبس الأنفاس لشرطي مرور يعمل في درجة حرارة 55 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يوليو 2021

وثقت كاميرات المراقبة، بأحد شوارع ولاية شينجيانغ في الصين، سقوط شرطي مغميا عليه، قرب عجلات احدى السيارت العابرة، خلال تنظيمه حركة المرور.

وأوضحت اللقطات التي بثتها شبكة تلفزيون الصين، الشرطيَ واقفًا في المكان المخصص لتنظيم المرور حيث وصلت الحرارة إلى 55 درجة مئوية في ذلك الوقت.

وظهر الشرطي من خلال المقطع وهو يتحرك خطوات إلى الأمام واضعًا يديه على وجهه، قبل أن يسقط على الأرض، قرب سيارة عابرة كات تدهس رأسه، وفور سقوط الشرطي الصيني، توقفت حركة السيارات، وسارع المارة لرفعه ونقله إلى المستشفى داخل سيارة سقط أمامها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news