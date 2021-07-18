تبدأ من 565 جنيها في 4 أيام.. أرخص أسعار المصايف في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب عيد الأضحى والإجازة التي حددتها الحكومة لمدة أسبوع يبدأ من اليوم السبت 17 يوليو حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو، يبحث العديد منا عن أرخص أسعار المصايف في عيد الأضحى مطروح للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أرخص أسعار المصايف في عيد الأضحى، وفقا لموقع booking.

الإسكندرية

فندق Sea Star

يقع Sea Star على بعد 2.6 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 5 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، ويوفر غرف مع تكييف وحمام خاص في الإسكندرية.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعمًا ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجانًا، يحتوي الفندق على غرف عائلية.

تحتوي الوحدات في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون مع قنوات فضائية، توفر الغرف للضيوف ثلاجة، يقدم Sea Star وجبة إفطار كونتيننتال أو حلال.

تكلفة البقاء من الثلاثاء 20 يوليو للجمعة 23 يوليو (4 أيام العيد) 848 جنيها للفرد.

مرسى مطروح

فندق View mwadah, tabah resort

يقع View mwadah, tabah resort في مرسى مطروح على بعد 4.1 كم من شاطئ كليوباترا ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة، يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف للضيوف.

تحتوي جميع الغرف في الفندق على شرفة. تم تجهيز الغرف في View mwadah, tabah بتكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال كل صباح في مكان الإقامة.

يقع شاطئ عجيبا على بعد 22 كم من View mwadah, tabah resort، في حين تقع إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط على بعد 22 كم من مكان الإقامة.

تكلفة البقاء من الثلاثاء 20 يوليو للجمعة 23 يوليو (4 أيام العيد) 2629 جنيها للفرد.

الغردقة

فندق Royal City Hotel

يقع هذا الفندق وسط مدينة الغردقة على بعد 3 دقائق مشياً على الأقدام من الشاطئ، ويقدم غرفاً وأجنحةً مطلة على البحر الأحمر. ويحتوي على مطعمٍ إيطالي وخدمة الواي فاي المجّانية في المناطق العامة.

تحتوي جميع أماكن الإقامة المكيّفة في فندق رويال سيتي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار. كما تضم أيضاً كل غرفة وجناح حمّاماً خاصاً مع دش.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال يوميّاً في مطعم فندق رويال سيتي، والذي يقدم إطلالة على الشاطئ والمياه. إضافة إلى أن خدمة الغرف متاحة أيضاً.

يمكن للنزلاء الاستمتاع بفترة عصر هادئة على الشاطئ أو لعب بعض البلياردو، كما يوجد أيضاً صالة واسعة مع العديد من مناطق الجلوس للاسترخاء.

تكلفة البقاء من الثلاثاء 20 يوليو للجمعة 23 يوليو (4 أيام العيد) 565 جنيها للفرد.

شرم الشيخ

شقق Studio 2

توفر شقق واستوديوهات على بعد 500 م من شاطئ رأس أم سيد، تحتوي على غرفة نوم واحده ملحق بها سريرين وحمام.

تكلفة البقاء من الثلاثاء 20 يوليو للجمعة 23 يوليو (4 أيام العيد) 1000 جنيها للفرد.

العين السخنة

بيت عطلات El Manal 1 Private Apartment

يعتبر El Manal 1 Private Apartment بيت عطلات يقع في العين السخنة في منطقة محافظة السويس ويضم شرفة وتلفزيون مع قنوات فضائية.

ويشتمل المطبخ على فرن وميكروويف وثلاجة.

تكلفة الإقامة من الثلاثاء 20 يوليو للجمعة 23 يوليو (4 أيام العيد) 3732 جنيها للفرد.