أبرز إطلالات النجمات في ختام مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تنافست النجمات العالميات بإطلالاتهن على السجادة الحمراء بختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، فاتسم معظمها بالرقي والأناقة. ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات اللاتي خطفن الأنظار خلال حفل ختام المهرجان.

- شارون ستون، بإطلالة ناعمة تألقت النجمة العالمية الأمريكية، شارون ستون على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي، بفستان أبيض بسيط وراقٍ.

الفستان ذو اللون الأبيض جمع تداخلات بسيطة باللون الفضي وفتحة أعلى الساق، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة. وكذلك لم تتكلف ارتداء الكثير من الإكسسوارات لتكتفي بإكسسوارات ناعمة، تضفي نعومة للإطلالة.

- أميلي زيلبر بإطلالة فرعونية. وظهرت عارضة الأزياء العالمية أميلي زيلبر بفسان ذهبي، مستوحى من الحضارة الفرعونية. الفستان بقصة كب وفتحة أعلى الصدر، أما الجزء الأسفل منه منفوش وتحمل قماشته نقشًا فرعونيًا من نفس اللون، واختارت أميلي تسريحة الشعر المنسدر الانسيابي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بالألوان الترابية.

- ميلان ثييري تتألق بالأبيض. تألقت النجمة الفرنسية ميلاني ثييري ‏بإطلالة باللون الأبيض على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستانا بسيطا باللون الأبيض "السادة" دون أي نقوشات، فاعتمدت الإطلالة على قصة الفستان فقط، والتي تشبه القميص المفتوح أعلى الصدر، وأبرزت أناقتها بالاعتماد على ارتداء مجوهرات كبيرة الحجم عبارة عن خاتم وقرطين، خاصة وأنها اعتمدت تسريحة الشعر القصير.

- آنا جيراردوت بإطلالة بسيطة. النجمة الفرنسية آنا جيراردوت تألقت بإطلالة ناعمة وبسيطة باللون الأسود، وظهرت مرتدية فستانا أسود بقصة الكب، وأظهرت أناقتها بارتداء عقد من المجوهرات حول الرقبة، ولم تتكلف بارتداء أي إكسسوارات أخرى، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بسيطا يركز على رسمة العين.