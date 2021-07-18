أفضل طرق الحفاظ علي بشرتك في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور أحمد مقلد استشاري جراحة التجميل، والتغذيه العلاجية، أن العناية بالبشرة تختلف حسب لونها ودرجتها.

-البشرة الدهنيه

تتميز بإفراز شديد للدهون من خلال الغدد الدهنيه وظهور حب الشباب، والبثور السودا، والمسام الواسعه.

-البشرة الجافه

تعاني من جفاف شديد وخاصة في فصل الصيف، ومن أكبر عيوبها ظهور علامات تقدم في العمر أسرع من غيرها.

-البشرة العاديه

وهذا النوع لا يعاني من أي مشاكل، إذ يتميز بتوازن إفراز الدهون علي الجلد.

وأكمل أحمد مقلد أن" من المعروف أن طبقات الجلد 5 طبقات لكن الطبقه الخارجيه epidermis هي الطبقه الأكثر عرضه لظهور جميع مشاكل البشرة، وايضا هي الطبقه اللي من خلالها بيتم امتصاص جميع المنتجات، لذا لابد أن نحرص علي الاهتمام بهذه الطبقه لأنها توفر الحماية".

-البشره المختلطه

تعتبر مزيجاً بين الجافه ويظهر ذلك في منطقه الخدود و الذقن، والدهنية التي تظهر ف منطقه الجبهه والأنف، وتسمي هذه المنطقة بال T-zone وحل هذا النوع استخدام غسول الخاص بالبشره الدهنية، والترطيب.

واضاف: "نصيحتي لكل نوع بشره الإلتزام بالخطوات السبعه 7 للعنايه بالبشرة".

1-استخدام الغسول الخاص بنوع البشرة.

2-استخدام التونر لقبض المسام

3-اعتماد مرطب مناسب لنوع البشرة.

4-وضع كريم العين

5-وضع كريم النهار

6-وضع واقي الشمس الخاص بكل نوع بشرهsunblock