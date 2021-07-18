كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 01:34 مساءً - في يوم زفاف كل فتاة تحاول أن تجعل هذه الليلة مميزة بكل تفاصيلها، بداية من إطلالتها وحتى الديكور وغيرها من التفاصيل التي ستصاحبها ذكراها طوال العمر.

وهذا ما يجعل بعض الفتيات يرغبن في اعتماد فساتين زفاف بلون غير الأبيض؛ حتى يتميزن في هذا اليوم الخاص بهن، وبالتالي فساتين الزفاف بألوان الباستيل من الممكن أن تكون خياراً مميزاً هذا الصيف.

خاصة وأنها درجات ناعمة تناسب العروس ..سوف نتعرف على ألوان الباستيل المميزة هذا الموسم.

فساتين زفاف بألوان الباستيل



البنفسجي

الصورة من حساب ariadnebridal على انستغرام



اللون البنفسجي أو لون اللافندر بدرجاته المختلفة هو اللون الأكثر شهرة في صيف وربيع ٢٠٢١، ويمكن أن تطبقيه بسهولة في إطلالة يوم زفافك كلون سادة، أو من خلال اعتماد قماش منقوش نقوشات ناعمة من الأزهار.

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البرتقالي

الصورة من حساب innocentisposaعلى انستغرام



أما اللون البرتقالي بدرجة الباستيل الفاتحة، فيشبه الدرجات الداكنة من اللون الأبيض، وهو مناسب للعروس التي تحب التميز ولكن في نفس الوقت المحافظة على الشكل التقليدي لفستان الزفاف، لذلك يمكنها اختيار هذه الدرجة، واعتمدتي خصوصاً الدرجة التي تميل إلي النيود.

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الأزرق

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أيضاً من الدرجات المميزة لحفل الزفاف هو درجة الأزرق الباستيل، والذي يذكر الكثير من الفتيات بفستان سندريلا، وهذا اللون سيكون اختياراً موفقاً للصيف، وخاصة إذا كان الزفاف على أحد الشواطئ، مع اعتماد ديكور بحري مختلف، فهذا يضمن لكِ حفل زفاف لن ينساه أحد.

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مزج الألوان

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كما يوجد بعض الفتيات يعتمدن فساتينَ بألوان الباستيل المتداخلة، والتي تتماشى مع الأجواء الصيفية والربيعية المليئة بالأزهار والألوان.

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