ألوان صيفية منعشة من وحي كاميلا كويلو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 01:34 مساءً - تتميّز إطلالات مدوّنة الموضة والجمال الأميركية البرازيلية كاميلا كويلو بجرأتها من حيث التصاميم والألوان. وهي من الوجوه البارزة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها أكثر من 9 مليون شخص، وتشاركهم بأحدث إطلالاتها.

وفي جولة على حساب كاميلا على انستغرام، لفتنا ذوقها في اختيار الألوان المنعشة التي يمكنك أن تستوحي منها إطلالاتك لهذا الصيف.



جبمسوت من الساتان الأزرق

كاميلا كويلو - الصورة من حسابها على انستغرام





في هذه الإطلالة اختارت كاميلا جمبسوت شورت مصنوعاً من الساتان باللون الأزرق ونسّقت معه حقيبة باللون الأصفر من لويس فويتون Louis Vuitton.

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تنيسقات متنوّعة الألوان

كاميلا كويلو - الصورة من حسابها على انستغرام



تمتلك كاميلا الجرأة الكافية لتنسيق إطلالاتها بألوان متنوّعة تمنحها مظهراً مشرقاً وحيوياً. وهي في هذه الإطلالة ارتدت سروال جينز باللون الأبيض، اختارت معه توب من دون أكمام باللون الأخضر وحملت حقيبة صغيرة من الجلد الأصفر من فالنتينو Valentino.



البفسجي الفاتح

كاميلا كويلو - الصورة من حسابها على انستغرام



إلى جانب الألوان الفاقعة التي تختارها، تميل كاميلا إلى لوحة الألوان الباستيلية الهادئة التي تزيد من نعومة طلّتها. وهي في هذه الإطلالة اختارت شورت باللون البنفسجي الفاتح ونسّقت معه بوستييه وقميص بالدرجة نفسها ومزينين بالمربّعات.

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بدلة باللون الأزرق

كاميلا كويلو - الصورة من حسابها على انستغرام



من علامة Dorothee Schumarcher اختارت كاميلا بدلة عصرية باللون الأزرق نسّقت معها حقيبة باللون الأخضر بدرجة النيون من علامة كوبيرني Coperni.



الأبيض الناصع

الصورة من حسابها على انستغرام



لا يختلف اثنان على تميّز اللون الأبيض بلمسته المنعشة والصافية. وفي هذه الإطلالة اختارت كاميلا إطلالة كاملة باللون الأبيض الناصع مؤلفة من سروال وقميص وكاديغان طويل. الإطلالة من توقيع ماكس مارا Max Mara.

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اللون الأخضر الميتاليكي

كاميلا كويلو - الصورة من حسابها على انستغرام



إطلالة كاملة من مجموعتها الخاصة Camila Coelho Collection اختارتها كاميلا وهي باللون الأخضر الميتاليكي، نسّقت معها حقيبة من ديور Dior ونظارات شمسية من فندي Fendi.



البرتقالي الدافئ

الصورة من حسابها على انستغرام



ومن مجموعتها أيضاً، اختارت كاميلا طقماً باللون البرتقالي الدافئ وبتصميم عصري نسّقت معه حذاء صندل باللون البيج.

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