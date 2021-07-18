منة عبدالعزيز فتاة التيك توك تثير الجدل بصور «مكشوفة».. ومتابعون: «إزاي تحطيها جنب الكعبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك الشهيرة، والمُفرج عنها مؤخرا عقب قضيتها الشهيرة، جدلًا واسعًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعدما نشرت صورا مجمعة لها ظهرت من خلالها بملابس مكشوفة، لتهنئة متابعيها بقدوم عيد الأضحى المبارك، وبجوار صورها وضعت صورة للكعبة المشرفة.

وعلى الفور هاجمها عدد من المتابعين، بسبب نشرها لتلك الصورة، معلقين: «إيه اللي أنت عاملاه ده!»، «أنت حاطة صورتك كدة إزاي جنب الكعبة».

الحكم في قضية منة عبدالعزيز

وكان قد صدر الحكم على المتهمين في قضية التشهير بـ«فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز، واغتصابها، حيث عاقبت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة التي انعقدت في زينهم، المتهم الأول بسام رضا صابر وشهرته «بيشوي»، عن تهمة هتك العرض بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وعن تهمتي السرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 4 آلاف جنيه.

كما عاقبت المتهم الثاني مازن إبراهيم بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى وغرامة 14 ألف جنيه، والمتهمة الثالثة شيماء شاكر، بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

بينما عاقبت المتهمة الرابعة فاطمة شاكر، بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، والمتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم السادس صاحب الفندق من التهمة المنسوبة إليه.

واختفت منة عبدالعزيز، تمامًا عقب حكم المحكمة، عن مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلة التعليق، حتى ظهرت بعد الحكم بأيام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال مشاركة صورة، وظهرت فيها بملابس جريئة.